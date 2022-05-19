У Галкина потребовали вернуть Аллу Пугачеву

Певицу Аллу Пугачеву просят вернуться на родину. Максим Галкин с супругой и двумя детьми уже несколько месяцев находится в Израиле. Артист активно высказывает свою позицию относительно политической ситуации в России и в мире, за что получает тонны хейта. А вот Примадонна предпочитает хранить молчание. Недавно Алла Борисовна все же пошла на контакт с журналистами. 73-летняя певица заявила, что обязательно вернется домой. Ведь Гарри и Лизе предстоит продолжить очередной учебный год в подмосковной школе. Эту новость обсудили в свежем выпуске шоу «60 минут» канала «Россия 1». В частности, ведущий программы Евгений Попов признался, что с радостью будет ждать артистку на родине, а вот ее супруга видеть отнюдь не жаждет.Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Галкин пусть остается где угодно, пусть иврит учит, а наше достояние — Пугачеву — верните!» — заявил журналист. Напомним, что Максима Галкина осудили за отъезд из России и негативных высказывания о стране и даже назвали предателем. Вскоре он лишился работы в шоу «Сегодня вечером». Программу Первого канала теперь ведет давний друг юмориста Николай Цискаридзе. Ходят слухи, что на шоумена и вовсе хотят завести уголовное дело по статье о распространении фейков. Резкую критику в адрес Галкина высказала и Маргарита Симоньян. Она заявила, что артист относится к представителям нетрадиционной ориентации ииспользует Пугачеву для прикрытия. Правда, выпад журналистки оценили не все.