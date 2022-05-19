У Xbox и Sony сейчас нет ни одного эксклюзива на 2022 год с точной датой релиза

Вадим Карасев





Игровая индустрия продолжает переживать последствия пандемии, из-за которой многим студиям пришлось перестраивать производственные процессы, что сказалось на сроках разработки проектов. Некоторые игровые аналитики еще в прошлом году отмечали, что текущий год будет сложен для индустрии, и последние события это явно показывают.

На форуме ResetEra игроки обратили внимание на интересную деталь — сейчас у крупных игровых издательств Xbox Game Studios (и Bethesda) и Sony Interactive Entertainment нет ни одной игры, которая бы имела точную дату релиза на этот год.

До недавнего времени у Microsoft была одна такая игра — Starfield с релизом 11 ноября 2022 года, плюс Redfall имела примерное релизное окно — лето 2022 года. Теперь же у Microsoft только один проект точно заявлен на 2022 год — это игра Grounded (полноценный релиз), но когда именно она выйдет — неизвестно. Есть еще игра As Dusk Falls, про которую очень давно нет никакой информации, предполагается, что ее релиз тоже состоится в 2022 году.

У Sony ситуация похожая — есть только одна игра, которая планируется к релизу в этом году, но не имеет точной даты выхода — это God of War: Ragnarok.