Ubisoft выпустит Roller Champions на следующей неделе — 25 мая
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Ubisoft выпустит Roller Champions на следующей неделе — 25 мая

Ubisoft выпустит Roller Champions на следующей неделе — 25 мая


Ubisoft планирует выпустить в релиз игру Roller Champions уже на следующей неделе — 25 мая. Проект много раз переносили, а в середине апреля разработчики объявили, что он «ушел на золото». Тем не менее, до сих про игра Roller Champions не имела официальной даты релиза.

Сегодня разработчики Roller Champions показали новые трейлеры игры, а вместе с ними стала известна и дата релиза. Игра выходит 25 мая на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, PC.

Напомним, что Roller Champions представляет собой спортивную аркаду, в которой игрокам предстоит сражаться за мяч, двигаясь на роликах. Игра является условно-бесплатной.


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По материалам: newxboxone

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