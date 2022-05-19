Установку счетчиков в домах, подлежащих капремонту, отрегулируют
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Установку счетчиков в домах, подлежащих капремонту, отрегулируют

Установку счетчиков в домах, подлежащих капремонту, отрегулируют

01:27  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 21281-8



Приборы учёта энергоресурсов в многоквартирных  домах, подлежащих капремонту, могут разрешить не устанавливать только в случае, если здание отремонтируют в течение ближайших трёх лет. Такой законопроект депутатов Госдумы Павла Качкаева, Сергея Пахомова и Павла Завального Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарных заседаниях в весеннюю сессию.

Документом уточняется перечень объектов, не подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов. Сейчас счетчики энергоресурсов можно не устанавливать в ветхих и аварийных зданиях, домах, подлежащих сносу, а также объектах, максимальный объём потребления природного газа которых составляет менее чем два кубических метра в час. То же самое касается не включенных в региональную программу капремонта многоквартирных домов, у которых физический износ основных элементов конструкции превышает 70 процентов, и находящихся в программе реновации зданий.

Срок, необходимый для проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации может быть достаточно продолжительным, а тем временем дома не оснащаются необходимыми счетчиками, отмечают авторы инициативы. Это дискредитирует государственные цели и задачи по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, говорится в пояснении к документу.


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Документ предлагает не устанавливать в многоквартирных домах приборы учёта используемых энергоресурсов только в том случае, если капитальный ремонт в них сделают в течение трёх лет с момента включения в соответствующую программу. Аналогичные требования уже действуют для программ реновации.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.



#капремонт #жкх

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По материалам: pnp.ru

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