Установку счетчиков в домах, подлежащих капремонту, отрегулируют

01:27 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 21281-8

Приборы учёта энергоресурсов в многоквартирных домах, подлежащих капремонту, могут разрешить не устанавливать только в случае, если здание отремонтируют в течение ближайших трёх лет. Такой законопроект депутатов Госдумы Павла Качкаева, Сергея Пахомова и Павла Завального Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарных заседаниях в весеннюю сессию.

Документом уточняется перечень объектов, не подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов. Сейчас счетчики энергоресурсов можно не устанавливать в ветхих и аварийных зданиях, домах, подлежащих сносу, а также объектах, максимальный объём потребления природного газа которых составляет менее чем два кубических метра в час. То же самое касается не включенных в региональную программу капремонта многоквартирных домов, у которых физический износ основных элементов конструкции превышает 70 процентов, и находящихся в программе реновации зданий.

Срок, необходимый для проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации может быть достаточно продолжительным, а тем временем дома не оснащаются необходимыми счетчиками, отмечают авторы инициативы. Это дискредитирует государственные цели и задачи по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, говорится в пояснении к документу.





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Документ предлагает не устанавливать в многоквартирных домах приборы учёта используемых энергоресурсов только в том случае, если капитальный ремонт в них сделают в течение трёх лет с момента включения в соответствующую программу. Аналогичные требования уже действуют для программ реновации.

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