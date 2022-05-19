В сети обсуждают роман Джонни Деппа и его адвоката Камиллы Васкес. Инсайдер опроверг слухи

Вадим Карасев

Судебное разбирательство между Джонни Деппом и Эмбер Херд остается в центре внимания прессы и публики. Впрочем, голливудские актеры уже не главные звезды процесса. На всех произвела впечатление адвокат Деппа Камилла Васкес — ее бурно обсуждают в сети, а многие пользователи даже уверены, что у нее и Деппа роман.

На такие мысли сторонников этой версии натолкнуло то, как непринужденно общаются Камилла и Джонни, не избегая физического контакта: например, они крепко обнимаются, а другим показалось, что Депп смотрит на свою защитницу с нежностью. В сети даже появилось несколько блогов в инстаграме*, посвященных актеру и его адвокату, где их шипперят (то есть приписывают романтическую связь), публикуя подобные фото.





Впрочем, более весомых доказательств такой связи пока нет. Инсайдер сообщил изданию ET, что слухи абсолютно беспочвенны.

Слухи полностью, на 100%, однозначно не соответствуют действительности,

— заявил он.





Камилла Васкес

Сама Васкес, впрочем, от прямого вопроса одного репортера, который поджидал ее у здания суда, ушла и лишь улыбнулась в ответ.





Камилла Васкес и Джонни Депп

Васкес, сотрудница калифорнийской фирмы Brown Rudnick, оказалась в центре внимания в понедельник, когда она приступила к перекрестному допросу Эмбер Херд, и это стало одним из самых напряженных моментов с тех пор, как судебный процесс начался шесть недель назад. Тогда в числе прочего выяснилось, что Херд не перевела полученные от Джонни Деппа после развода 7 млн долларов на благотворительность, как обещала. О том, что деньги она пожертвовала, актриса неоднократно заявляла ранее, в том числе и под присягой.

Уверенность, с которой Васкес вела допрос, впечатлила многих.

Камилла Васкес — непревзойденная звезда процесса над Деппом. Ее взвешенный тон, острые вопросы, полное владение фактами и четкая вера в своего клиента достойны похвалы,

— написала юрист Кэтлин Зеллнер в твиттере (Twitter заблокирован в РФ).

В то же время в сети уже появляются мемы на тему того, как Васкес удается подловить Херд на противоречиях.





"Доверие к Эмбер Херд. Камилла Васкес".

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Надя Бесчетникова