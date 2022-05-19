Виктория Боня с сарказмом ответила на насмешки Ксении Собчак
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Виктория Боня с сарказмом ответила на насмешки Ксении Собчак

Виктория Боня с сарказмом ответила на насмешки Ксении Собчак
Модель Виктория Боня стала объектом насмешек скандальной журналистки. Светская львица является бывшей участницей «Дома-2». Она смогла прославиться и стать успешным бьюти-блогером. Телеведущая не скрывает, что уже давно живет в Монако. Она работала в зарубежных журналах, а теперь часто участвует в фотосессиях для глянца. При этом она растит дочку Анджелину от миллионера Алекса Смерфита. Но на днях звезда приехала на Канский кинофестиваль. Появление Бони на красной дорожке вызвало большой резонанс. Примечательно, что ее подвергли критике и некоторые персоны из России.
Виктория Боня - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Так, Ксения Собчак опубликовала фото светской львицы и ехидно отметила, что фотографы на нее совсем не смотрят. Она намекнула, что Викторию там совсем не ждали. Но та молчать не стала. Телеведущая ее задела, поэтому звезда решила ей ответить. «У Собчак всегда сложности пережить мои выходы на самых престижных мероприятиях мира. Ведь она так переживает, чтобы я, ее любимица, была всегда на высоте. Кстати, сама Собчак была на Каннском всего разок и ее фото гораздо лучше, поэтому я должна еще дотянуть до ее уровня… Давайте рассмотрим внимательно куда смотрят фотографы на фото Собчак», — подчеркнула Боня. По мнение знаменитости, Ксения ей просто завидует. Более того, она считает, что выход самой блондинки в Каннах был провальным. А вот ее внешний вид Виктория похвалила.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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