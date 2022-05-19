Высокооцененная тактическая ролевая игра Gloomhaven выйдет на консолях
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Высокооцененная тактическая ролевая игра Gloomhaven выйдет на консолях

Высокооцененная тактическая ролевая игра Gloomhaven выйдет на консолях


Разработчики Flaming Fowl Studios совместно с издательством Saber Interactive выпустят на консолях в 2023 году тактическую RPG — игру Gloomhaven. Проект появился в Steam еще в прошлом году, после почти двух лет в раннем доступе. Игра получила хорошие оценки от критиков и игроков, у Gloomhaven сейчас в Steam «Очень положительные» отзывы, которых больше 8500.

На каких конкретно консольных платформах планируется выпустить Gloomhaven в 2023 году — не говорится. Игра Gloomhaven представляет собой адаптацию настольной игры, действия которой происходят в средневековой темной фэнтезийной вселенной. По геймплею это тактическая ролевая игра, которая сочетает в себе карточную стратегию и авантюрное путешествие по подземельям. В игре есть одиночный режим и совместный мультиплеер.


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По материалам: newxboxone

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