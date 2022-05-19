Законопроекты, рассмотренные Государственной Думой 19 мая

В повестку дня было включено порядка 30 вопросов.

18:28 Автор: Ирина Макеева

На пленарном заседании Государственной Думы, которое прошло 19 мая 2022 года, было рассмотрено свыше 20 законопроектов. Из них в первом чтении депутаты приняли 15, во втором — 2, в третьем — 3.

Ратифицирован международный договор

№ 86771-8

Соглашение между Россией и Южной Осетией предусматривает, что граждане одной стороны могут без отказа от имеющегося у них гражданства приобретать гражданство другой стороны.

Законы, принятые Государственной Думой

№ 1036538-7

Предполагается усилить административную ответственность за нарушения пожарной безопасности в лесах. Так, штраф для граждан будет составлять от 15 тысяч до 30 тысяч рублей (сейчас 1500-3000 рублей).

№ 685240-7

Планируется установить требования к рекламе молочных смесей. Так, в ней должны содержаться сведения о преимуществах грудного вскармливания, а также о возрастных ограничениях применения смесей. В рекламе необходимо уведомлять о необходимости консультаций со специалистами о том, какой именно смесью следует кормить ребенка.

№1254866-7

Устанавливается возможность передачи в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, некоммерческим организациям для строительства или реконструкции на них объектов капитального строительства. Работы будут выполняться за счет средств, полученных НКО в качестве субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса РФ, на срок строительства или реконструкции данных объектов.

Законопроекты, принятые во втором чтении

№ 1184517-7

Предлагается ввести административную ответственность за отказ продавца заключать или исполнять договор, если потребитель не согласен представить свои персональные данные.

№ 831599-7

Туроператоры и турагенты обязаны формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в единой информационной системе электронных путевок. В противном случае они будут исключены из единого федерального реестра туроператоров

Законопроекты, принятые в первом чтении

№ 78299-8

Планируется жильцам многоквартирных домов предоставить возможность голосовать на общих собраниях через портал госуслуг.

№ 70819-8

Предполагается размещать в Единой государственной информационной системе социального обеспечения принимаемые решения об отнесении граждан к категориям получателей мер социальной защиты.

№ 35884-8

Планируется разрешить проводить медицинские осмотры водителей до и после рейса дистанционно.

№ 11010-8

Для популяризации здорового образа жизни в России планируется организовать санитарно-гигиеническое просвещение населения. Информация о здоровом питании, отказе от вредных привычек, а также о профилактике заболеваний будет распространяться в СМИ, Интернете, а также в социальной рекламе.

№ 1239188-7

Планируется повысить возраст, до которого осужденным могут назначить принудительные работы.

№ 12103-8

Предлагается закрепить в законодательстве требования к перевозке и обеспечению сохранности отправлений специальной почтовой связи. Кроме того, устанавливается правовой статус Федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной связи».

№ 1031304-7

Расширен перечень оснований для отказа гражданину в предоставлении социальных услуг в полустационарной форме или на дому. Поддержку таким пациентам будут оказывать в специальных медучреждениях.

№ 541-8

Скорректированы полномочия федеральных органов исполнительной власти, которые осуществляют управление деятельностью в области почтовой связи.

№ 77694-8

Компаниям, которые используют программы, включенные в единый реестр программного обеспечения, а также собственникам российской радиоэлектронной продукции из соответствующего перечня, предоставят право применять понижающие коэффициенты к налогу прибыль.

№ 1077816-7

Планируется, что субсидии за жилищно-коммунальные услуги жильцы многоквартирных домов будут получать также и за оплату энергосервисного контракта.

№ 1150608-7

В Кодекс торгового мореплавания РФ и Кодекс внутреннего водного транспорта РФ будет установлено понятие «технического управляющего судном», а также определены требования к его компетенции и основания для осуществления им обязанностей и получения соответствующего вознаграждения.

№ 21281-8

Изменениями, вносимыми в действующее законодательство, уточняется перечень объектов, не подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов.

№ 45636-8

Предлагается установить ответственность за незаконное подключение к энергетическим сетям не только для физических, но и для юридических лиц.

№ 68587-8

Упраздняется суд района имени Полины Осипенко Хабаровского края и создается постоянное судебное присутствие в составе Солнечного районного суда края.

№ 1184734-7

Уточняется порядок реализации гражданами РФ пассивного избирательного права.

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