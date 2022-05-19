Законопроекты, рассмотренные Государственной Думой 19 мая
18:28 Автор: Ирина Макеева
На пленарном заседании Государственной Думы, которое прошло 19 мая 2022 года, было рассмотрено свыше 20 законопроектов. Из них в первом чтении депутаты приняли 15, во втором — 2, в третьем — 3.
Ратифицирован международный договор
№ 86771-8
Соглашение между Россией и Южной Осетией предусматривает, что граждане одной стороны могут без отказа от имеющегося у них гражданства приобретать гражданство другой стороны.
Законы, принятые Государственной Думой
№ 1036538-7
Предполагается усилить административную ответственность за нарушения пожарной безопасности в лесах. Так, штраф для граждан будет составлять от 15 тысяч до 30 тысяч рублей (сейчас 1500-3000 рублей).
№ 685240-7
Планируется установить требования к рекламе молочных смесей. Так, в ней должны содержаться сведения о преимуществах грудного вскармливания, а также о возрастных ограничениях применения смесей. В рекламе необходимо уведомлять о необходимости консультаций со специалистами о том, какой именно смесью следует кормить ребенка.
№1254866-7
Устанавливается возможность передачи в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, некоммерческим организациям для строительства или реконструкции на них объектов капитального строительства. Работы будут выполняться за счет средств, полученных НКО в качестве субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса РФ, на срок строительства или реконструкции данных объектов.
Законопроекты, принятые во втором чтении
№ 1184517-7
Предлагается ввести административную ответственность за отказ продавца заключать или исполнять договор, если потребитель не согласен представить свои персональные данные.
№ 831599-7
Туроператоры и турагенты обязаны формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в единой информационной системе электронных путевок. В противном случае они будут исключены из единого федерального реестра туроператоров
Законопроекты, принятые в первом чтении
№ 78299-8
Планируется жильцам многоквартирных домов предоставить возможность голосовать на общих собраниях через портал госуслуг.
№ 70819-8
Предполагается размещать в Единой государственной информационной системе социального обеспечения принимаемые решения об отнесении граждан к категориям получателей мер социальной защиты.
№ 35884-8
Планируется разрешить проводить медицинские осмотры водителей до и после рейса дистанционно.
№ 11010-8
Для популяризации здорового образа жизни в России планируется организовать санитарно-гигиеническое просвещение населения. Информация о здоровом питании, отказе от вредных привычек, а также о профилактике заболеваний будет распространяться в СМИ, Интернете, а также в социальной рекламе.
№ 1239188-7
Планируется повысить возраст, до которого осужденным могут назначить принудительные работы.
№ 12103-8
Предлагается закрепить в законодательстве требования к перевозке и обеспечению сохранности отправлений специальной почтовой связи. Кроме того, устанавливается правовой статус Федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной связи».
№ 1031304-7
Расширен перечень оснований для отказа гражданину в предоставлении социальных услуг в полустационарной форме или на дому. Поддержку таким пациентам будут оказывать в специальных медучреждениях.
№ 541-8
Скорректированы полномочия федеральных органов исполнительной власти, которые осуществляют управление деятельностью в области почтовой связи.
№ 77694-8
Компаниям, которые используют программы, включенные в единый реестр программного обеспечения, а также собственникам российской радиоэлектронной продукции из соответствующего перечня, предоставят право применять понижающие коэффициенты к налогу прибыль.
№ 1077816-7
Планируется, что субсидии за жилищно-коммунальные услуги жильцы многоквартирных домов будут получать также и за оплату энергосервисного контракта.
№ 1150608-7
В Кодекс торгового мореплавания РФ и Кодекс внутреннего водного транспорта РФ будет установлено понятие «технического управляющего судном», а также определены требования к его компетенции и основания для осуществления им обязанностей и получения соответствующего вознаграждения.
№ 21281-8
Изменениями, вносимыми в действующее законодательство, уточняется перечень объектов, не подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов.
№ 45636-8
Предлагается установить ответственность за незаконное подключение к энергетическим сетям не только для физических, но и для юридических лиц.
№ 68587-8
Упраздняется суд района имени Полины Осипенко Хабаровского края и создается постоянное судебное присутствие в составе Солнечного районного суда края.
№ 1184734-7
Уточняется порядок реализации гражданами РФ пассивного избирательного права.