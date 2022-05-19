Журналисты выяснили, куда пропала Альбина Джанабаева
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Журналисты выяснили, куда пропала Альбина Джанабаева

Журналисты выяснили, куда пропала Альбина Джанабаева
Ходили слухи, что певица Альбина Джанабаева переехала за границу. Жена Валерия Меладзе никуда не уехала, как писали СМИ. Певица сыграла на сцене КЗ «Академический» в постановке «Вредные привычки». Партнерами экс-солистки группы «ВИА Гра» стали Сергей Шакуров, Оскар Кучера, Даниил Спиваковский.
Альбина Джанабаева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, в последнее время в СМИ то и дело появлялась информация о том, что Джанабаева и Меладзе собираются переехать за границу. Отвечая на эти слухи, Валерий Меладзе сообщил, что ни он, ни его брат Константин Меладзе никуда не уезжают. Что касается супруги Константина Меладзе, Веры Брежневой, то в последние годы она постоянно жила в Италии, а Россию и Украину посещала только по работе: чтобы сняться в клипах и шоу, принять участие в концертах. В настоящее время певица находится в Польше. Об этом сообщает издание Ria.ru.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Журналисты выяснили, куда пропала Альбина Джанабаева
Журналисты выяснили, куда пропала Альбина Джанабаева
Ксения Бородина пережила шок в метро
Ксения Бородина пережила шок в метро
Dress Code. В Москве прошла вечеринка "Антиглянца". Среди гостей — Ксения Собчак, Мария Миногарова, Ксения Соловьева, Александр Терехов
Dress Code. В Москве прошла вечеринка "Антиглянца". Среди
ELEX II показала не лучшие продажи, в отличие от Evil Dead: The Game — отчет Embracer Group
ELEX II показала не лучшие продажи, в отличие от Evil Dead: The Game
The Hand of Merlin — рогалик с элементами RPG выйдет на Xbox в июне
The Hand of Merlin — рогалик с элементами RPG выйдет на Xbox в июне
Арсений Попов биография и личная жизнь: национальность, рост, жена, дети, новости 2022 (фото)
Арсений Попов биография и личная жизнь: национальность, рост, жена,
Биография Татьяны Веденеевой: личная жизнь, возраст, сколько лет, семья, мужья (фото)
Биография Татьяны Веденеевой: личная жизнь, возраст, сколько лет,
Оскар Кучера в шоке от распространяемой информации о звездах
Оскар Кучера в шоке от распространяемой информации о звездах
Павел Прилучный показал отпускное фото с молоденькой брюнеткой
Павел Прилучный показал отпускное фото с молоденькой брюнеткой
Сергей Лазарев приобрел себе элитное жилье
Сергей Лазарев приобрел себе элитное жилье
Александр Васильев прошелся по красоте Марины Александровой
Александр Васильев прошелся по красоте Марины Александровой
Xbox Series X | S продаются в Японии лучше Playstation 5, на прошедшей неделе
Xbox Series X | S продаются в Японии лучше Playstation 5, на

Топ на сегодня

Sniper Elite 5 можно предзагрузить по Game Pass — игра имеет солидный размер
Sniper Elite 5 можно предзагрузить по Game Pass — игра имеет солидный
Дана Борисова призналась, сколько зарабатывает на ток-шоу
Дана Борисова призналась, сколько зарабатывает на ток-шоу
Как обезопасить себя и уйти от проблем во время ретро-Сатурна
Как обезопасить себя и уйти от проблем во время ретро-Сатурна
По Sniper Elite 5 представили новый трейлер с камерой X-RAY
По Sniper Elite 5 представили новый трейлер с камерой X-RAY
Анастасия Волочкова нашла себе миллионера
Анастасия Волочкова нашла себе миллионера

Еще по теме

Альбина Джанабаева показала на одном фото всех своих детей
Альбина Джанабаева рассказала о равняющихся на их отца Валерия Меладзе сыновьях
Как Вера Брежнева и Альбина Джанабаева с мужьями проводят лето: день рождения Валерия Меладзе и отдых в Италии
Альбина Джанабаева показала забавный кадр с 17-летним сыном