5 фраз, которые нельзя говорить худеющей подруге

1. «Всего один кусочек, а то я обижусь!»

2. «Зачем тебе худеть? Ты и так отлично выглядишь!»

3. «Ты сидишь на этой диете? Но она неэффективна! Обязательно попробуй ту, что помогла мне!»

4. «Твой жир растает, ты станешь тощая»

5. «А вот Софи Лорен каждый день ест по ананасу!»

Ваша подруга, взяв волю в кулак, решила сесть на диету и обрести долгожданную спортивную форму. Узнайте, какие фразы вы ни в коем случае не должны ей говорить! Разумеется, вы рады за подругу. Конечно, вы хотите ее поддержать в ее нелегком деле похудения. И всячески продемонстрировать свою солидарность. Но отчего-то она раз за разом обижается на ваши слова и говорит, что вы ее раздражаете. Может быть, дело не в том, что у нее от недоедания сдают нервы, а в том, что вы неправильно ее поддерживаете?Да, вы – отличная хозяйка и любите, когда окружающие уплетают за обе щеки ваши кулинарные шедевры. Но разве можно подвергать подругу пытке в виде тортика или пирога с вишнями только ради того, чтобы потешить свое самолюбие? Это жестоко! Или слишком коварно: возможно, подсознательно вы боитесь, что похудевшая подружка составит вам конкуренцию? Если ваша подруга на диете, учитывайте это при составлении меню для торжественного обеда, куда вы собираетесь ее пригласить. И обходите стороной те забегаловки, где ее может ждать соблазн в виде биг-мака или шарлотки.Да, наверное, вам кажется, что приятная округлость подружкиных бедер выглядит суперсексуально. И вы всерьез полагаете, что она годится для работы моделью в глянце. Но у приятельницы-то совсем другое мнение! Пусть она неправа с вашей точки зрения, однако от вас она ждет не критики, а поддержки. Пусть похудеет и убедится, что вы были правы. В конце концов, набрать вес гораздо легче, чем от него избавиться. Если хотите высказать свое мнение, скажите лучше так: «Мне ты нравишься в любом весе, но если ты хочешь сбросить несколько кило – это твое право».Во-первых, не обязательно та система питания, которая подходит вам, будет эффективной для вашей подруги. А во-вторых, предоставьте ей самой право выбирать, что для нее лучше, а что – нет. Она сама знает, что ей делать со своей фигурой, весом и здоровьем. Ваши указания, как конкретно ей надо худеть, сильно смахивают на приказы. Если подруга захочет посоветоваться с вами при выборе диеты, она это сделает. Если нет – нечего указывать ей, что ей делать.Любые слова с негативным оттенком – тощая, жир – могут нанести большой вред как настроению, так и (представьте!) здоровью человека. Они бьют по самооценке, усиливают комплексы и нелюбовь к себе. Ваша подруга, даже про себя повторив слово «тощая», может неосознанно начать противиться похудению и искренне не понять, почему же не получилось сбросить лишние килограммы.Знаменитости могут что угодно говорить о своих секретах стройности, но это отнюдь не означает, что они всегда говорят правду. Возможно, несколько экзотические приемы похудения, вроде монодиеты из сырых кабачков или сыроедения – просто хитрый пиар-ход, способ привлечения внимания к своей персоне. Если ваша подруга все6рьез заинтересуется вашими словами и попробует, например, есть одну картофельную ботву, вы станете невольной провокаторшей ее проблем со здоровьем. Зачем вам это надо?