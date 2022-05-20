5 фраз, которые нельзя говорить худеющей подруге
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5 фраз, которые нельзя говорить худеющей подруге

5 фраз, которые нельзя говорить худеющей подруге
Ваша подруга, взяв волю в кулак, решила сесть на диету и обрести долгожданную спортивную форму. Узнайте, какие фразы вы ни в коем случае не должны ей говорить! Разумеется, вы рады за подругу. Конечно, вы хотите ее поддержать в ее нелегком деле похудения. И всячески продемонстрировать свою солидарность. Но отчего-то она раз за разом обижается на ваши слова и говорит, что вы ее раздражаете. Может быть, дело не в том, что у нее от недоедания сдают нервы, а в том, что вы неправильно ее поддерживаете?

1. «Всего один кусочек, а то я обижусь!»

Да, вы – отличная хозяйка и любите, когда окружающие уплетают за обе щеки ваши кулинарные шедевры. Но разве можно подвергать подругу пытке в виде тортика или пирога с вишнями только ради того, чтобы потешить свое самолюбие? Это жестоко! Или слишком коварно: возможно, подсознательно вы боитесь, что похудевшая подружка составит вам конкуренцию? Если ваша подруга на диете, учитывайте это при составлении меню для торжественного обеда, куда вы собираетесь ее пригласить. И обходите стороной те забегаловки, где ее может ждать соблазн в виде биг-мака или шарлотки.

2. «Зачем тебе худеть? Ты и так отлично выглядишь!»

Да, наверное, вам кажется, что приятная округлость подружкиных бедер выглядит суперсексуально. И вы всерьез полагаете, что она годится для работы моделью в глянце. Но у приятельницы-то совсем другое мнение! Пусть она неправа с вашей точки зрения, однако от вас она ждет не критики, а поддержки. Пусть похудеет и убедится, что вы были правы. В конце концов, набрать вес гораздо легче, чем от него избавиться. Если хотите высказать свое мнение, скажите лучше так: «Мне ты нравишься в любом весе, но если ты хочешь сбросить несколько кило – это твое право».

3. «Ты сидишь на этой диете? Но она неэффективна! Обязательно попробуй ту, что помогла мне!»

Во-первых, не обязательно та система питания, которая подходит вам, будет эффективной для вашей подруги. А во-вторых, предоставьте ей самой право выбирать, что для нее лучше, а что – нет. Она сама знает, что ей делать со своей фигурой, весом и здоровьем. Ваши указания, как конкретно ей надо худеть, сильно смахивают на приказы. Если подруга захочет посоветоваться с вами при выборе диеты, она это сделает. Если нет – нечего указывать ей, что ей делать.

4. «Твой жир растает, ты станешь тощая»

Любые слова с негативным оттенком – тощая, жир – могут нанести большой вред как настроению, так и (представьте!) здоровью человека. Они бьют по самооценке, усиливают комплексы и нелюбовь к себе. Ваша подруга, даже про себя повторив слово «тощая», может неосознанно начать противиться похудению и искренне не понять, почему же не получилось сбросить лишние килограммы.

5. «А вот Софи Лорен каждый день ест по ананасу!»

Знаменитости могут что угодно говорить о своих секретах стройности, но это отнюдь не означает, что они всегда говорят правду. Возможно, несколько экзотические приемы похудения, вроде монодиеты из сырых кабачков или сыроедения – просто хитрый пиар-ход, способ привлечения внимания к своей персоне. Если ваша подруга все6рьез заинтересуется вашими словами и попробует, например, есть одну картофельную ботву, вы станете невольной провокаторшей ее проблем со здоровьем. Зачем вам это надо?  
# Шоу-бизнес
По материалам: womanadvice

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