6 фактов о Весах, про которые вы не знали

Вадим Карасев

Весы — яркие и добрые люди. Когда с ними общаешься, то кажется, будто знаешь их на сто процентов. Оказывается, есть факты, которые людям о Весах известны далеко не всегда. Именно о них рассказали астрологи.

Весы — обаятельные и харизматичные люди. Их внешняя и внутренняя красота поражает, однако, это не значит, что они идеальны во всем остальном. У них есть свои уязвимые точки, а также некоторые скрытые, но важные черты характера, о которых пойдет речь далее.

Перфекционизм

Многие знают, что Весы любят порядок, но этот перфекционизм продиктован не теми же причинами, что в случае с Девами. Весы любят порядок из-за красоты, которую он создает. Их не волную правила. Для них первостепенную роль играет эстетика. Когда все сложено и аккуратно убрано в шкафу, радуется глаз. Когда машина чистая и внутри и снаружи, это тоже очень приятно. Именно поэтому одежда Весов всегда поглажена и всегда чиста.

Большой плюс этих людей состоит в том, что они не навязывают никому своей любви к порядку. Так что можете не переживать, что разных взглядов на порядок пострадают ваши отношения с ними.

Тяга к знаниям

Весы кажутся беспечными и ленивыми, но это не совсем так. На самом деле они любят учиться, но только тому, что им действительно интересно. В противном случае в них даже силой не запихнуть знания. Это временами крайне негативно сказывается на их удаче и успехах в делах, в учебе. Это не проблема дисциплины, а проблема выбора вектора развития. Весы могут выбрать не тот путь, который вдохновляет, но в итоге они поймут, что им нужно сделать, чтобы обрести мотивацию.

Стремление к равноправию

Весы стремятся дружить только с теми людьми, которые считают их равными себе. Весы ненавидят общаться с надменными личностями, ставящими себе выше других. Иногда кажется, что им абсолютно все равно, но это не так. Характер Весов не позволяет им отвечать агрессией на желание человека привлечь к себе внимание. Они очень просто относятся к этому и не принимают ничего на свой счет. В семье они не стремятся руководить. В отношениях Весы являются сторонниками полной гармонии и синергии.

Весы часто упускают удачу

Это связано в основном с тем, что они долго мечутся, не могут принять важное решение. В конце концов они отдают предпочтение тому варианту, который не сулит им новых проблем. Из-за этого они часто упускают возможность добиться оглушительного успеха, но вместе с тем обходят стороной препятствия на пути. Если вы хотите понравиться Весам и стать для них очень важным человеком, то постарайтесь поддерживать их в такие периоды, давая важные наставления и помогая оценивать ситуацию со стороны.

Весы могут быть непробиваемыми в споре

Да, они добры и обладают славой людей, которые не будут искать конфликтов на пустом месте. Тем не менее, если они на сто процентов в чем-то уверены, то не дадут никому себя в этом переубедить. Они обратят внимание только на неоспоримые факты, которых сопернику по дискуссии придется предоставить немало. Таким образом Весы иногда ведут себя как Козероги, которым вообще бесполезно что-то доказывать.

Люди доверяют Весам

Доверяют, причем больше, чем любому другому Знаку. У представителей данного Знака Зодиака самый настоящий талант пробуждать в людях доверие. Само собой, доверять всем подряд не стоит, потому что Весы — тоже люди. Они тоже могут использовать свои таланты себе в плюс, манипулируя чужим мнением.

Доверяйте им, но не думайте, что абсолютно каждое слово, сказанное Весами — правда. Иногда они могут поступать не самым лучшим образом, поэтому с ними нужен глаз да глаз.