Александр Овечкин вернулся на родину

Журналисты выяснили, чем будет заниматься хоккеист Александр Овечкин в России. Хоккеист Александр Овечкин, который прилетел из США в Россию, будет в ближайшее время отдыхать после длительного сезона. Также в планах игрока — посещение сразу нескольких футбольных матчей. Так, 21 мая он появится на игре 30-го тура чемпионата России по футболу между командами «Динамо» и «Сочи». Появление Александра Овечкина именно на этом матче вовсе не случайно. Хоккеист — воспитанник хоккейной школы «Динамо».Александр Овечкин с женой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Заметим, что Александр Овечкин также приглашен на финал Кубка России по футболу. Между собой сыграют «Динамо» и «Спартак». Встреча пройдет 29 мая на стадионе «Лужники». Напомним, что в минувшем сезоне в НХЛ Александр Овечкин забросил 50 шайб и отдал 40 результативных передач. Контракт россиянина с американским клубом действителен до конца сезона-2025/26, сообщает sportsdaily.ru.