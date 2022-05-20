Анастасия Решетова рассказала о покупке элитного жилья в Дубае
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Анастасия Решетова рассказала о покупке элитного жилья в Дубае

Анастасия Решетова рассказала о покупке элитного жилья в Дубае
Модель Анастасия Решетова посмеялась над журналистами. Недавно бизнесвумен призналась, что приобрела недвижимость в Дубае, где ведет бизнес и любит отдыхать. Модель объяснила крупную покупку вложением средств, которое необходимо в столь нестабильной экономической ситуации. В Сети предположили, что Решетова могла приобрести недвижимость в престижном районе «Дубай Марина». Место отличается особенно живописными пляжами, а также россыпью развлекательных заведений и торговых центров. Говорят, наиболее привлекательными для покупки в этой местности являются виллы в сообществе Damac Hills. Стоимость роскошных апартаментов здесь начинается от 25 миллионов. Глаз Анастасии мог упасть и на микрорайон Jumeirah Beach Residence, где цены чуть ниже — от 17 миллионов. Сама 26-летняя Решетова с иронией отнеслась к подобным выводам. Экс-невеста Тимати заявила, что кто-то попросту пытается попиариться на ее имени.
Анастасия Решетова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «К слову, о том, как риэлторы и девелоперские компании делают себе рекламу на чужом имени. Я впервые слышу, что я приобрела виллу в этом «сообществе вилл и таунхаусов», — написала она в Telegram-канале. Анастасия добавила, что ее траты были намного выше. «Для инвестиционной покупки недвижимости в Дубае я выбрала другой проект. И цена выше, и застройщик лучше», — заявила модель. Поклонники поддержали бывшую Тимати в комментариях. «Не поверю, чтобы Настя Решетова купила себе в Дубае недвижку за 20 миллионов рублей... Только одна ее машина столько стоит!» — негодуют пользователи, цитирует Telegram-канала «Звездач».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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