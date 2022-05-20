Андрей Малахов готовится к выходу на пенсию
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Андрей Малахов готовится к выходу на пенсию

Андрей Малахов готовится к выходу на пенсию
Ведущий Андрей Малахов рассказал о своем преемнике. Телеведущий является крестным отцом сына Филиппа Киркорова — Мартина. В своем телеграм-канале телеведущий опубликовал кадры, на которых звездный наследник с микрофоном беседует с Давидом Манукяном. Он, в свою очередь, не смог ответить на каверзный вопрос юного репортера. «Кто ходит сидя?» — спросил Мартин у Давы. «Я не знаю, кто ходит сидя», — недоумевал рэпер. «Шахматист», — ответил сын Киркорова.
Филипп Киркоров с детьми - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Это мини-интервью Андрей Малахов опубликовал в своем телеграм-канале и заметил, что растет достойная смена. «Мой 9-летний крестник Мартин Киркоров своими каверзными вопросами ставит в тупик Даву. Мне кажется, скоро можно писать заявление и выходить на пенсию!» — пошутил Малахов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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