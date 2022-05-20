Австрийская OMV будет платить за российский газ в рублях
23:05 Автор: Юлия Катенёва
Источник: РИА Новости
Австрийская OMV будет платить за российский газ в рублях, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. В компании отметили, что механизм не противоречит введенным Евросоюзом санкциям в отношении России.
Речь идет об открытии счета в «Газпромбанке», уточняет агентство. OMV присоединяется к другим покупателям, которые переводят платежи в евро за российский газ в рубли через конвертацию, говорится в сообщении австрийской компании.
Как ранее сообщил вице-премьер России Александр Новак, около половины клиентов Газпрома открыли рублевые счета для оплаты поставок российского газа. По данным Bloomberg, к 12 мая двадцать европейских импортеров российского газа выразили готовность платить за поставки голубого топлива из России по новой схеме расчетов.
Президент России Владимир Путин 23 марта на совещании с Правительством заявил, что недружественные страны должны расплачиваться за газ рублями, а не долларами и евро. После заморозки золотовалютных резервов Банка России эти валюты себя скомпрометировали, отметил глава государства.
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