Австрийская OMV будет платить за российский газ в рублях
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Австрийская OMV будет платить за российский газ в рублях

Австрийская OMV будет платить за российский газ в рублях

23:05  Автор: Юлия Катенёва


Источник: РИА Новости



Австрийская OMV будет платить за российский газ в рублях, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. В компании отметили, что механизм не противоречит введенным Евросоюзом санкциям в отношении России.

Речь идет об открытии счета в «Газпромбанке», уточняет агентство. OMV присоединяется к другим покупателям, которые переводят платежи в евро за российский газ в рубли через конвертацию, говорится в сообщении австрийской компании.

Как ранее сообщил вице-премьер России Александр Новак, около половины клиентов Газпрома открыли рублевые счета для оплаты поставок российского газа. По данным Bloomberg, к 12 мая двадцать европейских импортеров российского газа выразили готовность платить за поставки голубого топлива из России по новой схеме расчетов.

Президент России Владимир Путин 23 марта на совещании с Правительством заявил, что недружественные страны должны расплачиваться за газ рублями, а не долларами и евро. После заморозки золотовалютных резервов Банка России эти валюты себя скомпрометировали, отметил глава государства.


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#газ #санкции #ЕС

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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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