Бывшая возлюбленная Джонни Деппа Эллен Баркин выступила против него в суде: "Он очень ревнивый человек"
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Бывшая возлюбленная Джонни Деппа Эллен Баркин выступила против него в суде: "Он очень ревнивый человек"

Бывшая возлюбленная Джонни Деппа Эллен Баркин выступила против него в суде: "Он очень ревнивый человек"

Бывшая возлюбленная Джонни Деппа, актриса Эллен Баркин, дала показания в рамках судебного процесса между Деппом и Эмбер Херд, рассказала о его алкоголизме и агрессии и заявила, что однажды он бросил в нее бутылку из-под вина.

Баркин, которая встречалась с Деппом в 1990 году несколько месяцев, в предварительно записанном видеопоказании заявила, что он в то время злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Он был пьян большую часть времени, — сказала она.


Эллен Баркин дает показания в суде

Кроме того, актриса рассказала, что в отношениях Джонни Депп был очень ревнивым:

Он всегда контролировал, куда я иду, с кем я иду. Однажды у меня появилась царапина на спине, которая очень разозлила его: он заявил, что она появилась после того, как я переспала с другим, — сказала она и добавила, что подобные комментарии были обычным явлением.

Баркин вспомнила и другой случай: во время драки со своими друзьями Депп бросил в нее винную бутылку. Сам Депп эти обвинения опроверг и сказал, что Баркин просто на него обижена.


Джонни Депп

Ранее о романе с Джонни Деппом рассказала его бывшая невеста, актриса Дженнифер Грей, известная по фильму "Грязные танцы". Она рассказала, что сначала в их отношениях все было хорошо, однако потом Джонни Депп стал угрюмым, мнительным и очень ревнивым. Грей призналась, что списала это на то, что актер был недоволен своей карьерой на тот момент.

Об отношениях с актером ранее рассказывали и другие его бывшие возлюбленные, в том числе Ванесса Паради и Вайнона Райдер — обе выступили в его поддержку.

Напомним, Депп подал на свою бывшую жену Эмбер Херд иск о клевете на 50 млн долларов из-за статьи, в которой она рассказала о домашнем насилии с его стороны. Обвинения Херд стоили ему карьеры: ему перестали предлагать новые проекты, а старые контракты расторгли.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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