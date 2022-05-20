Число игроков режима «Прорыв» в Battlefield 2042 сократили со 128 до 64
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Число игроков режима «Прорыв» в Battlefield 2042 сократили со 128 до 64

Число игроков режима «Прорыв» в Battlefield 2042 сократили со 128 до 64


EA и DICE продолжают работать над улучшением Battlefield 2042. Вышел патч 4.1, который вносит в игру несколько важных изменений.

Одно из главных изменений, которое ждет игроков в Battlefield 2042 с патчем 4.1 — это сокращение максимального количества игроков в режиме «Прорыв» — со 128 до 64. Разработчики отмечают, что наличие 128 игроков в этом режиме приводит к хаосу на карте и снижению роли отдельного игрока. Поэтому было принято решение сократить максимальное количество игроков в режиме «Прорыв» со 128 до 64. При этом, поддержка 128 игроков остается в режиме в режиме «Завоевания».

Кроме того, разработчики объявили, что в июне 2022 года начнется долгожданный первый сезон в Battlefield 2042, но точная дата пока не называется.

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По материалам: newxboxone

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