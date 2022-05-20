Дмитрий Борисов высказался о судьбе своего шоу «Пусть говорят»
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Дмитрий Борисов высказался о судьбе своего шоу «Пусть говорят»

Дмитрий Борисов высказался о судьбе своего шоу «Пусть говорят»
Ведущий Дмитрий Борисов рассказал, что будет дальше. Шоу «Пусть говорят» и «На самом деле» возвращаются на экраны после трехмесячного перерыва. Звезда Первого канала Дмитрий Борисов раскрыл подробности свежих выпусков ток-шоу. Сегодня Борисов проснулся в шесть утра, чтобы успеть на съемки программы «Доброе утро» Первого канала. Там Дмитрий сообщил прекрасные новости — шоу, которое он ведет, возвращается в эфир. «В субботу, 21 мая, первый выпуск «Пусть говорят». Мы посвятим его истории загадочной смерти миллиардера в подвале у шаманов в Подмосковье. Попытались разобраться: что можно делать в подвале на цокольном этаже несколько дней и почему не удалось выйти оттуда? Нашли очевидцев этой жуткой истории, а также людей, которые знают этих шаманов. Разбирались: это костюмированное шоу или опасное мероприятие?» — рассказал 36-летний телеведущий.
Дмитрий Борисов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Передача «Пусть говорят» будет выходить каждую субботу в 19:40 по московскому времени. Кроме того, трансляцию возобновляет программа «На самом деле» — шоу Тимура Еремеева появится в субботнем эфире в 18:20. Борисов отметил, что формат ток-шоу не изменится. «День выхода в эфир — субботний вечер. Все остальное постарались сохранить. Это шоу про реальную жизнь. Люди видят на примере известных людей: как надо или не надо делать, чтобы быть счастливыми. Главный смысл — мы помогаем людям», — заключил Дмитрий. 38-летний Тимур Еремеев подтвердил — завтра скандальные передачи действительно можно будет увидеть на телевизионных экранах. «Мы возвращаемся в эфир. До встречи!» — лаконично сообщил шоумен в соцсетях. К слову, в одном из выпусков появится Дана Борисова.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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