Дополнительная игра доступна бесплатно на Xbox по Games With Gold — Splosion Man
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Дополнительная игра доступна бесплатно на Xbox по Games With Gold — Splosion Man

Дополнительная игра доступна бесплатно на Xbox по Games With Gold — Splosion Man


По программе Games With Gold во второй половине мая в России доступны игры The Inner World — The Last Wind Monk и Viva Piñata Party Animals. Но можно забрать еще один дополнительный проект из бразильского региона.

Чтобы получить бесплатно игру Splosion Man по программе Games With Gold, достаточно просто зайти в бразильский регион Microsoft Store через браузер, авторизоваться в своем аккаунте с подпиской Xbox Live Gold и к себе на аккаунт забрать игру. Ниже дана прямая ссылка на страницу с игрой Splosion Man в Бразилии.

Splosion Man

Игроки управляют Человеком-взрывом, сбежавшим научным экспериментом, способным неоднократно взрывать себя, пока он пробирается через препятствия и ловушки, пытаясь покинуть вымышленную лабораторию, известную как Большая наука.
Перейти в Microsoft Store

Splosion Man — игра, которая является полноценным эксклюзивом платформы Xbox 360 — она не выходила больше ни на одной из платформ. На Xbox One и Xbox Series X | S проект работает за счет обратной совместимости. Splosion Man представляет собой 2.5D экшен-платформер.


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По материалам: newxboxone

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