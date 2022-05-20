Егор Крид слег после музыкальной премии
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Егор Крид слег после музыкальной премии

Егор Крид слег после музыкальной премии
27-летний рэпер Егор Крид оказался под капельницей. Артист, 17 мая зажигавший на сцене премии «Жара Music Awards», спустя сутки оказался под капельницей. Певец пожаловался на плохое самочувствие поклонникам, но в подробности не вдавался. «Я тут чуть приболел чет. Иммунка ослабла…» — лишь написал он в соцсети. Стоит отметить, что рэпер еще до церемонии сетовал, что появится на красной дорожке не в лучшем виде, поскольку у него на губах вскочила простуда, аж с двух сторон. Впрочем, это не помешало Егору получить награду за лучшее видео, а также выступить дуэтом с MaкSим, полностью восстановившейся после тяжелой формы пневмонии. Артисты исполнили обновленную версию хита «Отпускаю», сорвав овации.
Егор Крид - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Однако, как заметили поклонники Крида, все его внимание на «Жаре» было приковано к другой певице – Клаве Коке, он даже подарил ей свою статуэтку. Поступок рэпера лишь укрепил слухи, которые ходят вокруг пары уже некоторое время. Поговаривают, что знаменитостей связывают романтические отношения. Не случайно они уже дважды отдыхали вместе в Дубае, где Крид получил статус резидента. Последний раз Кока приезжала к рэперу весной, и общались они очень тепло. Началось же все с того, что прошлой осенью знаменитости стали вместе вести онлайн-трансляции на платформе Twitch, а потом уехали в ОАЭ, где развлекались на полную катушку. При этом к тому моменту артисты оба были одиноки: Кока рассталась с Дмитрием Гордеем, а рэпер со скандалом разошелся с Валей Карнавал.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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