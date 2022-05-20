Escape Academy будет в Game Pass сразу после релиза — уже в июне

Вадим Карасев





Разработчики игры Escape Academy объявили, когда они планируют выпустить свой проект на всех актуальных игровых платформах: Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Игра станет доступна 28 июня. Сразу в день релиза она попадет в подписку Game Pass.

Escape Academy — это игра, в которой предстоит оказаться в академии побега. Игрок должен будет решать различные головоломки, искать выходы из комнат, взламывать серверы, знакомиться с другими учениками в академии и различными колоритными личностями. Игра предлагает одиночный режим и кооператив на двух игроков.

Ниже можно посмотреть геймплей Escape Academy.

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