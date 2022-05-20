Фанаты Xbox просят Microsoft добавить достижения в игры по обратной совместимости
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Фанаты Xbox просят Microsoft добавить достижения в игры по обратной совместимости

Фанаты Xbox просят Microsoft добавить достижения в игры по обратной совместимости


В ближайшее время стартуют новые уровни подписки Playstation Plus. На премиальном уровне подписки игроки на Playstation получат доступ, помимо прочего, к играм с первой Playstation. Недавно появилась информация, что игры с первой Playstation получат еще и трофеи, например, игра Siphon Filter.


После этой новости фанаты Xbox требуют от Microsoft добавить достижения в игры с оригинальной Xbox, которые работают по программе обратной совместимости. На Reddit и в Twitter активно обсуждается этот вопрос, подключились к нему и некоторые лидеры мнений, например, известный Xbox-игрок Stallion83.


Как отмечает портал Trueachievements, есть множество отличных игр с первого Xbox, где не хватает достижений, например: Dead Or Alive, Manhunt, Black, Morrowind, Timesplitters, Star Wars KOTOR, Splinter Cell, Psychonauts, Max Payne, Crimson Skies, Blinx.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Фитнес клуб Falcon Club: что предлагается клиентам
Фитнес клуб Falcon Club: что предлагается клиентам
Фанаты Xbox просят Microsoft добавить достижения в игры по обратной совместимости
Фанаты Xbox просят Microsoft добавить достижения в игры по обратной
Лолита Милявская сыграет роль за полмиллиона
Лолита Милявская сыграет роль за полмиллиона
Дмитрий Борисов высказался о судьбе своего шоу «Пусть говорят»
Дмитрий Борисов высказался о судьбе своего шоу «Пусть говорят»
Многообещающий хоррор The Callisto Protocol выйдет во второй половине 2022 года
Многообещающий хоррор The Callisto Protocol выйдет во второй половине
Новое видео по Sniper Elite 5 демонстрирует первые 19 минут геймплея
Новое видео по Sniper Elite 5 демонстрирует первые 19 минут геймплея
Мария Шукшина прошлась по Варум и Агутину
Мария Шукшина прошлась по Варум и Агутину
Анастасия Решетова рассказала о покупке элитного жилья в Дубае
Анастасия Решетова рассказала о покупке элитного жилья в Дубае
Мобильная версия eFootball 2022 выйдет в июне с поддержкой кроссплея с консолями
Мобильная версия eFootball 2022 выйдет в июне с поддержкой кроссплея
Дополнительная игра доступна бесплатно на Xbox по Games With Gold — Splosion Man
Дополнительная игра доступна бесплатно на Xbox по Games With Gold —
Соединение Солнца и Меркурия 21 мая 2022 года: какие опасности нас ждут
Соединение Солнца и Меркурия 21 мая 2022 года: какие опасности нас
Андрей Малахов готовится к выходу на пенсию
Андрей Малахов готовится к выходу на пенсию

Топ на сегодня

Dress Code. В Москве прошла вечеринка "Антиглянца". Среди гостей — Ксения Собчак, Мария Миногарова, Ксения Соловьева, Александр Терехов
Dress Code. В Москве прошла вечеринка "Антиглянца". Среди
ELEX II показала не лучшие продажи, в отличие от Evil Dead: The Game — отчет Embracer Group
ELEX II показала не лучшие продажи, в отличие от Evil Dead: The Game
Слух: уже скоро Assassin’s Creed Origins получит 60 FPS на Xbox Series X | S
Слух: уже скоро Assassin’s Creed Origins получит 60 FPS на Xbox
Обратный клапан: преимущества и особенности применения
Обратный клапан: преимущества и особенности применения
Стали известны даты добавления игр Ubisoft в Game Pass
Стали известны даты добавления игр Ubisoft в Game Pass

Еще по теме

Max Payne, Manhunt и другие игры могут выйти на Xbox в обратной совместимости
Эти 19 игр, по слухам, добавят в программу обратной совместимости на Xbox
Новых игр на Xbox по обратной совместимости больше не планируется
У TimeSplitters 2 и TimeSplitters: Future Perfect есть проблемы по обратной совместимости