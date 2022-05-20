Фанаты Xbox просят Microsoft добавить достижения в игры по обратной совместимости

Вадим Карасев





В ближайшее время стартуют новые уровни подписки Playstation Plus. На премиальном уровне подписки игроки на Playstation получат доступ, помимо прочего, к играм с первой Playstation. Недавно появилась информация, что игры с первой Playstation получат еще и трофеи, например, игра Siphon Filter.





После этой новости фанаты Xbox требуют от Microsoft добавить достижения в игры с оригинальной Xbox, которые работают по программе обратной совместимости. На Reddit и в Twitter активно обсуждается этот вопрос, подключились к нему и некоторые лидеры мнений, например, известный Xbox-игрок Stallion83.





Как отмечает портал Trueachievements, есть множество отличных игр с первого Xbox, где не хватает достижений, например: Dead Or Alive, Manhunt, Black, Morrowind, Timesplitters, Star Wars KOTOR, Splinter Cell, Psychonauts, Max Payne, Crimson Skies, Blinx.