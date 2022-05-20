Гонки Redout II перенесли на июнь, за неделю до обещанного релиза

Вадим Карасев





На следующей неделе, 26 мая, должен был состояться релиз «самых быстрых гонок во вселенной» — игры Redout II про состязания на реактивных кораблях. О дате релиза разработчики сообщили в начале мая, но сегодня, за неделю до релиза, они объявили о переносе даты выхода проекта.

Теперь релиз игры Redout II назначен на 16 июня 2022 года, таким образом подождать релиза придется дополнительные 3 недели. Разработчики в анонсе переноса даты выхода Redout II отметили, что им нужно дополнительное время для гарантии высокого качества игры на всех платформах при запуске.

Напомним, что Redout II выходит на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, PC и Switch.

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