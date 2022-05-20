Хабаровский губернатор предложил выдвинуть Слуцкого на пост лидера ЛДПР
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Хабаровский губернатор предложил выдвинуть Слуцкого на пост лидера ЛДПР

Хабаровский губернатор предложил выдвинуть Слуцкого на пост лидера ЛДПР

Хабаровский губернатор предложил выдвинуть Слуцкого на пост лидера ЛДПР

13:46  Автор: Виктория Карташева



Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил выдвинуть председателя Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого на пост председателя партии ЛДПР. Об он написал в своем Telegram-канале.

Дегтярев сообщил, что в ходе конференции хабаровского реготделения ЛДПР на съезде партии предложил выдвинуть в качестве кандидата на пост председателя партии Леонида Слуцкого.

«Знаю Леонида Эдуардовича 15 лет. Он гуру в международной политике и отстаивании национальных интересов России за рубежом, а в партийном строительстве и пропаганде мы поможем», — отметил глава Хабаровского края.

Новость дополняется



#власть

Ещё материалы: Леонид Слуцкий, Михаил Дегтярёв


2
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Андрей Малахов готовится к выходу на пенсию
Андрей Малахов готовится к выходу на пенсию
Станислав Садальский наехал на Васильеву и Никоненко за оскорбления Хаматовой
Станислав Садальский наехал на Васильеву и Никоненко за оскорбления
«Отец Мастера Чифа» не в восторге от сценария сериала Halo
«Отец Мастера Чифа» не в восторге от сценария сериала Halo
Инсайдер: Avowed, Bioshock, Mortal Kombat 12 и другие игры, которые покажут в этом году
Инсайдер: Avowed, Bioshock, Mortal Kombat 12 и другие игры, которые
Настя Ивлеева на последние деньги прикупила себе новое авто
Настя Ивлеева на последние деньги прикупила себе новое авто
Ксения Собчак заделалась патриоткой и изучает китайский
Ксения Собчак заделалась патриоткой и изучает китайский
Том Круз представил фильм "Топ Ган: Мэверик" в Лондоне. Премьеру посетили Кейт Миддлтон и принц Уильям
Том Круз представил фильм "Топ Ган: Мэверик" в Лондоне.
Лев Лещенко высказался об эмиграции Аллы Пугачевой
Лев Лещенко высказался об эмиграции Аллы Пугачевой
Стали известны даты добавления игр Ubisoft в Game Pass
Стали известны даты добавления игр Ubisoft в Game Pass
Сравнение Evil Dead: The Game на консолях Xbox и Playstation
Сравнение Evil Dead: The Game на консолях Xbox и Playstation
TMZ: Рианна и A$AP Rocky стали родителями
TMZ: Рианна и A$AP Rocky стали родителями
Вера Брежнева устроилась работать грузчиком
Вера Брежнева устроилась работать грузчиком

Топ на сегодня

Dress Code. В Москве прошла вечеринка "Антиглянца". Среди гостей — Ксения Собчак, Мария Миногарова, Ксения Соловьева, Александр Терехов
Dress Code. В Москве прошла вечеринка "Антиглянца". Среди
ELEX II показала не лучшие продажи, в отличие от Evil Dead: The Game — отчет Embracer Group
ELEX II показала не лучшие продажи, в отличие от Evil Dead: The Game
Слух: уже скоро Assassin’s Creed Origins получит 60 FPS на Xbox Series X | S
Слух: уже скоро Assassin’s Creed Origins получит 60 FPS на Xbox
Обратный клапан: преимущества и особенности применения
Обратный клапан: преимущества и особенности применения
Жена Дмитрия Тарасова сбежала от него с детьми
Жена Дмитрия Тарасова сбежала от него с детьми

Еще по теме

Лидер ЛДПР предложил назначить Слуцкого главой международного комитета ГД
Дегтярев оценил ситуацию с коронавирусом в Хабаровском крае
И.о. главы Хабаровского края назначен жириновец Михаил Дегтярев
Вице-спикер ГД потребовал лишить аккредитации журналистов Дождя из-за материала о Слуцком