Хабаровский губернатор предложил выдвинуть Слуцкого на пост лидера ЛДПР
13:46 Автор: Виктория Карташева
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил выдвинуть председателя Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого на пост председателя партии ЛДПР. Об он написал в своем Telegram-канале.
Дегтярев сообщил, что в ходе конференции хабаровского реготделения ЛДПР на съезде партии предложил выдвинуть в качестве кандидата на пост председателя партии Леонида Слуцкого.
«Знаю Леонида Эдуардовича 15 лет. Он гуру в международной политике и отстаивании национальных интересов России за рубежом, а в партийном строительстве и пропаганде мы поможем», — отметил глава Хабаровского края.
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