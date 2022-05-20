Илона Маска обвинили в сексуальных домогательствах по отношению к стюардессе. Он прокомментировал это

Вадим Карасев

Вокруг миллиардера Илона Маска разгорается новый скандал. Издание Insider сообщило, что его компания SpaceX в 2018 году заплатила 250 тысяч долларов одной стюардессе, которая обвинила бизнесмена в сексуальных домогательствах, за ее молчание.

Потерпевшая заявляла, что миллиардер показывал ей свой пенис на борту частного самолета, гладил ее бедро без ее согласия, просил сделать ему эротический массаж и пообещал за это купить лошадь (стюардесса увлекалась верховой ездой). После того, как она сообщила об инциденте SpaceX, компания Маска выплатила ей 250 тысяч долларов в качестве компенсации. Подробностями с изданием поделилась подруга стюардессы, которая была в курсе ситуации.

Стюардесса работала на контрактной основе в парке частных самолетов компании SpaceX. Согласно документам, которые оказались в распоряжении издания, она призналась подруге, что после того, как она устроилась на работу бортпроводником, ей предложили получить лицензию массажиста, чтобы она могла делать Маску массаж. Во время одного из таких сеансов массажа на борту Gulfstream G650ER по пути в Лондон в конце 2016 года, как она рассказала подруге, Маск и сделал ей такое непристойное предложение.

После того, как Insider связался с Маском для комментариев, бизнесмен отправил электронное письмо с просьбой предоставить больше времени для ответа и сказал, что "эта история гораздо глубже".

Если бы я был склонен к сексуальным домогательствам, вряд ли это был бы первый случай за всю мою 30-летнюю карьеру, когда об этом стало бы известно,

— написал в итоге Маск, назвав эту историю "политически мотивированной".

Издание сделало повторный запрос с просьбой прокомментировать обвинения, но на него миллиардер не ответил.

Вице-президент SpaceX по правовым вопросам Кристофер Кардачи также завил, что "не собирается комментировать какие-либо соглашения об урегулировании".

Статья в Insider появилась после того, как Маск в своем твиттере* написал, что разочарован в действиях демократов и отныне будет голосовать за республиканцев. В посте миллиардер также отметил, что теперь против него может начаться кампания по дискредитации.

Однако сотрудник отдела расследования Insider Джон Кук в своем твиттере* намекнул на то, что сообщение Маск опубликовал как раз после того, как издание запросило его комментарии. Журналист сообщил, что запрос был отправлен примерно в 9 часов утра 18 мая, а пользователи твиттера* сразу обратили внимание на то, что сообщения Маска о политически мотивированных атаках на него появились в тот день после полудня.









Журналистам Insider удалось поговорить с подругой стюардессы, которая и описала в подробностях то, что произошло на борту. Сама стюардесса отказалась комментировать эту историю. Личности обеих персон изданию известны, но их сохранили анонимными в целях безопасности.

Со слов подруги стюардессы, основатель Tesla попросил ее зайти к нему в салон "для полного массажа тела". Когда она зашла, то обнаружила, что Маск "был полностью голым, за исключением простыни, закрывающей нижнюю половину его тела".

Подруга стюардессы также сообщила, что та чувствовала себя "потрясенной" и "не знала, что делать". Вскоре стюардесса начала чувствовать, что отношение к ней в компании изменилось, а работы становится меньше.

До инцидента она считала господина Маска человеком, на которого нужно равняться. Но после того как он предложил заплатить ей за секс, она начала волноваться. Она полагала, что все придет в норму, и она будет притворяться, будто ничего не произошло. Тем не менее она начала чувствовать, что ей как будто мстят: ее смены были сокращены, и она начала чувствовать себя очень напряженной.

В конце концов, говорится в заявлении, стюардесса почувствовала, что "ее выжили и наказали за отказ заниматься проституцией".

В 2018 году, убедившись, что ее отказ принять предложение Маска уменьшил ее возможности в SpaceX, сотрудница наняла калифорнийского юриста по трудовым вопросам и отправила жалобу в отдел кадров компании с подробным описанием этого эпизода. Примерно в то же время адвокатская фирма связалась с ее подругой и попросила ее подготовить декларацию, подтверждающую претензии. Дело так и не дошло до суда или арбитражного разбирательства.

В ноябре 2018 года Маск, SpaceX и стюардесса заключили соглашение, по которому она получила компенсацию в размере 250 тысяч долларов в обмен на обещание не подавать в суд. Соглашение также включало договор о неразглашении, который запрещает когда-либо обсуждать компенсацию или раскрывать какую-либо информацию о Маске и его бизнесе, включая SpaceX и Tesla.

Собеседница Insider сказала, что решила заявить об инциденте, не посоветовавшись со своей подругой, потому что, тоже пережив сексуальное насилие, она чувствовала себя обязанной поделиться тем, что ей рассказали о Маске. В отличие от стюардессы, ее подруга не связана никаким соглашением о неразглашении.

Когда вы решаете хранить молчание, вы становитесь частью этой системы. Вы действительно становитесь частью этой системы, которая позволяет кому-то вроде Илона Маска продолжать делать ужасные вещи, которые он делал,

— заявила она.

На данный момент это первое и единственное обвинение в сексуальных домогательствах в адрес лично Маска. Но в 2021 году четыре женщины, работавшие в SpaceX, рассказали о сексуальных домогательствах, с которыми, по их словам, они сталкивались в компании.

Миллиардер сейчас находится в процессе заключения сделки о покупке Twitter. О его решении приобрести платформу стало известно в конце апреля, однако затем Маск притормозил покупку, заявив, что сначала хочет получить достоверные данные о количестве фейковых аккаунтов в соцсети.

В апреле этого года Маск стал богатейшим человеком мира по версии Forbes. Его состояние оценили в 219 млрд долларов.

*Twitter заблокирован в РФ

Надя Бесчетникова