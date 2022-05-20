Инсайдер: Avowed, Bioshock, Mortal Kombat 12 и другие игры, которые покажут в этом году
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Инсайдер: Avowed, Bioshock, Mortal Kombat 12 и другие игры, которые покажут в этом году

Инсайдер: Avowed, Bioshock, Mortal Kombat 12 и другие игры, которые покажут в этом году


Близится июнь, который традиционно является месяцем игровых анонсов. На 12 июня назначена конференция Xbox и Bethesda, но и другие игровые издательства и студии намерены в июне провести свои мероприятия и продемонстрировать игрокам новинки на этот и будущие годы.

В Twitter есть аккаунт oopsleaks, который в последние месяцы стал весьма популярен из-за своих точных прогнозов и инсайдов. Он опубликовал новый твит, в котором сообщил о некоторых играх, которые будут показаны до конца 2022 года. По его словам, он уверен в некоторых проектах, а часть является его «догадками». Свой список инсайдер разделил на 3 группы.

Почти уверен:



Bioshock



Новая игра от Хидео Кодзимы



The Last of Us Online



The Last of Us Remake



Mortal Kombat 12



PRAGMATA



Skate 4

Весьма вероятно:



Avowed



Мультиплеерная игра от Guerrilla Games



Metro 4



Project 007

Не уверен:



Contraband



PAYDAY 3



Project Propaganda



Resident Evil 4 Remake

Отметим, что информация этого инсайдера расходится с информацией другого, который недавно сообщал о демонстрации Contraband на конференции Xbox и Bethesda.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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