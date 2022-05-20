Инсайдер: Avowed, Bioshock, Mortal Kombat 12 и другие игры, которые покажут в этом году
Близится июнь, который традиционно является месяцем игровых анонсов. На 12 июня назначена конференция Xbox и Bethesda, но и другие игровые издательства и студии намерены в июне провести свои мероприятия и продемонстрировать игрокам новинки на этот и будущие годы.
В Twitter есть аккаунт oopsleaks, который в последние месяцы стал весьма популярен из-за своих точных прогнозов и инсайдов. Он опубликовал новый твит, в котором сообщил о некоторых играх, которые будут показаны до конца 2022 года. По его словам, он уверен в некоторых проектах, а часть является его «догадками». Свой список инсайдер разделил на 3 группы.
Почти уверен:
Bioshock
Новая игра от Хидео Кодзимы
The Last of Us Online
The Last of Us Remake
Mortal Kombat 12
PRAGMATA
Skate 4
Весьма вероятно:
Avowed
Мультиплеерная игра от Guerrilla Games
Metro 4
Project 007
Не уверен:
Contraband
PAYDAY 3
Project Propaganda
Resident Evil 4 Remake
Отметим, что информация этого инсайдера расходится с информацией другого, который недавно сообщал о демонстрации Contraband на конференции Xbox и Bethesda.