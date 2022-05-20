Эксперт оценил возможность поставок удобрений и вывоза украинского зерна
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Эксперт оценил возможность поставок удобрений и вывоза украинского зерна

Эксперт оценил возможность поставок удобрений и вывоза украинского зерна

Эксперт оценил возможность поставок удобрений и вывоза украинского зерна

17:56  Автор: Мария Федорова



Решить задачу экспорта зерна и удобрений из черноморских портов Украины в условиях конфликта довольно сложно.​ Так генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Царьградом» прокомментировал просьбу ООН к Москве не препятствовать экспорту зерна из черноморских портов Украины. 

Ранее ООН обратилась к Москве с просьбой не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины и взамен пообещала содействовать смягчению санкций. Во Всемирной организации отметили, что блокада портов может повлечь за собой голод и дестабилизацию стран. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блокировка портов произведена в целях безопасности, поскольку Украина заминировала их. Об этом пишут РИА Новости.

Кортунов подчеркнул, что вопрос поставок удобрений и зерна являются важными для стран, которые особенно нуждаются в этом. По его словам, удобрения — это, строго говоря, не украинский вопрос, потому что им в основном занимаются Россия и Белоруссия.  Западные страны сделали исключение на поставки удобрений, однако непонятно, как осуществлять экспорт, рассуждает он. «Чтобы вывозить сухогрузами — нужна страховка. Как это сделать, если нам не разрешают страховать наши суда? Как будут работать логистические цепочки, мне непонятно», — объяснил глава организации.


Читайте также:

• Путин: Россия может собрать рекордный урожай в этом году • Экспортные квоты для производителей минудобрений временно увеличили

Что касается зерна, то Украина является одним из ведущих поставщиков пшеницы на Ближний Восток и в страны Африки, однако черноморские порты сейчас «парализованы», проблема с вывозом груза существует и здесь, продолжил он. «Обещают как-то (вывозить) через Европу, но это очень проблематично сделать в условиях конфликта. Нужно обеспечить безопасность транспорта, что не всегда получается. К тому же значительная часть транспортной инфраструктуры Украины разрушена», — объяснил Кортунов.

Впрочем, он допустил, что можно сделать исключение из санкций и создать «коридоры», тем самым сохранив возможность осуществлять экспорт.



#международные отношения #сельское хозяйство


23
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Лолита Милявская сыграет роль за полмиллиона
Лолита Милявская сыграет роль за полмиллиона
Дмитрий Борисов высказался о судьбе своего шоу «Пусть говорят»
Дмитрий Борисов высказался о судьбе своего шоу «Пусть говорят»
Многообещающий хоррор The Callisto Protocol выйдет во второй половине 2022 года
Многообещающий хоррор The Callisto Protocol выйдет во второй половине
Новое видео по Sniper Elite 5 демонстрирует первые 19 минут геймплея
Новое видео по Sniper Elite 5 демонстрирует первые 19 минут геймплея
Мария Шукшина прошлась по Варум и Агутину
Мария Шукшина прошлась по Варум и Агутину
Анастасия Решетова рассказала о покупке элитного жилья в Дубае
Анастасия Решетова рассказала о покупке элитного жилья в Дубае
Мобильная версия eFootball 2022 выйдет в июне с поддержкой кроссплея с консолями
Мобильная версия eFootball 2022 выйдет в июне с поддержкой кроссплея
Дополнительная игра доступна бесплатно на Xbox по Games With Gold — Splosion Man
Дополнительная игра доступна бесплатно на Xbox по Games With Gold —
Соединение Солнца и Меркурия 21 мая 2022 года: какие опасности нас ждут
Соединение Солнца и Меркурия 21 мая 2022 года: какие опасности нас
Андрей Малахов готовится к выходу на пенсию
Андрей Малахов готовится к выходу на пенсию
Станислав Садальский наехал на Васильеву и Никоненко за оскорбления Хаматовой
Станислав Садальский наехал на Васильеву и Никоненко за оскорбления
«Отец Мастера Чифа» не в восторге от сценария сериала Halo
«Отец Мастера Чифа» не в восторге от сценария сериала Halo

Топ на сегодня

Dress Code. В Москве прошла вечеринка "Антиглянца". Среди гостей — Ксения Собчак, Мария Миногарова, Ксения Соловьева, Александр Терехов
Dress Code. В Москве прошла вечеринка "Антиглянца". Среди
ELEX II показала не лучшие продажи, в отличие от Evil Dead: The Game — отчет Embracer Group
ELEX II показала не лучшие продажи, в отличие от Evil Dead: The Game
Слух: уже скоро Assassin’s Creed Origins получит 60 FPS на Xbox Series X | S
Слух: уже скоро Assassin’s Creed Origins получит 60 FPS на Xbox
Обратный клапан: преимущества и особенности применения
Обратный клапан: преимущества и особенности применения
Стали известны даты добавления игр Ubisoft в Game Pass
Стали известны даты добавления игр Ubisoft в Game Pass

Еще по теме

Киев предложил западным странам ввести санкции против черноморских портов РФ
В Кабмине рассказали о переговорах с Западом по санкциям против черноморских портов России
Ни одна страна не согласится: депутат ГД дал оценку идее Киева ввести санкций против портов РФ
Украина призывает ввести санкции против российских портов на Черном море