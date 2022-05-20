Эксперт оценил возможность поставок удобрений и вывоза украинского зерна

17:56 Автор: Мария Федорова

Решить задачу экспорта зерна и удобрений из черноморских портов Украины в условиях конфликта довольно сложно.​ Так генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Царьградом» прокомментировал просьбу ООН к Москве не препятствовать экспорту зерна из черноморских портов Украины.

Ранее ООН обратилась к Москве с просьбой не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины и взамен пообещала содействовать смягчению санкций. Во Всемирной организации отметили, что блокада портов может повлечь за собой голод и дестабилизацию стран. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блокировка портов произведена в целях безопасности, поскольку Украина заминировала их. Об этом пишут РИА Новости.

Кортунов подчеркнул, что вопрос поставок удобрений и зерна являются важными для стран, которые особенно нуждаются в этом. По его словам, удобрения — это, строго говоря, не украинский вопрос, потому что им в основном занимаются Россия и Белоруссия. Западные страны сделали исключение на поставки удобрений, однако непонятно, как осуществлять экспорт, рассуждает он. «Чтобы вывозить сухогрузами — нужна страховка. Как это сделать, если нам не разрешают страховать наши суда? Как будут работать логистические цепочки, мне непонятно», — объяснил глава организации.





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Что касается зерна, то Украина является одним из ведущих поставщиков пшеницы на Ближний Восток и в страны Африки, однако черноморские порты сейчас «парализованы», проблема с вывозом груза существует и здесь, продолжил он. «Обещают как-то (вывозить) через Европу, но это очень проблематично сделать в условиях конфликта. Нужно обеспечить безопасность транспорта, что не всегда получается. К тому же значительная часть транспортной инфраструктуры Украины разрушена», — объяснил Кортунов.

Впрочем, он допустил, что можно сделать исключение из санкций и создать «коридоры», тем самым сохранив возможность осуществлять экспорт.

#международные отношения #сельское хозяйство

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