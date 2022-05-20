Как привить ученику понимание музыки
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Как привить ученику понимание музыки

Преподаватели русского языка учат студентов читать и писать по-русски. Почему учителя музыки не учат студентов читать и писать музыку? Хотя преподаватели музыки ожидают, что учащиеся смогут читать и исполнять чужую музыку, мы обычно не поощряем учащихся сочинять и исполнять оригинальную музыку.

Тем не менее, как и люди, каждая культура в мире демонстрирует врожденный импульс использовать язык музыки для выражения оригинальных мыслей, чувств и идей. Современная студия звукозаписи, которая обучает вокалу, утверждает, что новое поколение учащихся должно иметь возможность создавать и распространять музыку, которая отражает их личные интересы и дает им возможность стать музыкантами на всю жизнь.

Информированное музыкальное понимание

Основная причина преподавания композиции в рамках музыкальной программы заключается в том, что она способствует информированному музыкальному пониманию. Композитор ориентирован на студента; это требует слушания, навыков критического мышления и мотивирует учеников более полно участвовать во время репетиций. Музыкальная композиция требует, чтобы учащиеся применяли и демонстрировали то, что они знают о фразе, форме, гармонии, тембре, гармонии голоса и музыкальном выражении.

Интеграция простых действий, таких как написание треков или сочинение музыки с использованием пошаговой нотации в наборе текстов, может быть способом ввести композицию и укрепить навыки грамотности без потери времени на репетиции.

Достижение широких учебных целей

Студенты должны быть в состоянии понять музыку в широком диапазоне контекстов и воспроизвести ее во время звукозаписи хотя бы под гитару. Музыкальное понимание означает знание музыки в достаточной степени, чтобы функционировать с определенной долей независимости и ценить ее в своей жизни. Исследования показали, что именно благодаря непосредственному взаимодействию — манипулированию и исследованию — учащиеся развивают осознанное музыкальное понимание.

Композиция как творческий процесс

Учителя могут интегрировать музыкальную композицию в процесс обучения, выполнив три основных шага, чтобы помочь учащимся пройти через этот процесс.

  • Учащиеся разучивают и исполняют «образцовую» композицию (под руководством учителя).
  • Учащиеся создают оригинальный текст для мелодии (под руководством учителя).
  • Студенты участвуют в независимом проекте по написанию песен (под руководством студента).

Когда учащиеся пишут и исполняют оригинальные песни, они демонстрируют информированное музыкальное понимание.


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