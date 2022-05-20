Как стать эффективнее в делах и обрести мотивацию: лучшие талисманы для рабочего места

Вадим Карасев

Работа и бизнес требуют от нас зачастую максимальной концентрации, больших затрат энергии и сил, внимательности и, наконец, банальной удачи. Талисманы для вашего рабочего места, описанные в этой статье, будут очень полезными, так как повысят ваш потенциал.

Каждому из нас полезно научиться брать свою энергетику под контроль. В этом вам помогут четыре базовые техники. С их помощью вы научитесь достигать поставленных задач. Но при этом не выкладываться на сто процентов. Так вы не будете чувствовать себя после рабочего дня как выжатый лимон. Некоторые из описанных далее талисманов обладают похожими свойствами.

Минералы-талисманы

В первую очередь стоит выделить алмаз. Этот минерал обладает крайне сильной энергией, а также оберегает ауру человека, которому принадлежит. Даже небольшой бриллиант способен установить мощную защитную ауру на человека. Она защитит вас от зависти и обмана, поможет победить конкурентов в открытых противостояниях. Также алмаз помогает не утратить веру в себя в критической ситуации.

Топаз. Этот минерал является идеальным помощником для тех людей, чья деятельность напрямую связана с финансами — бухгалтеров, продавцов, менеджеров по продажам. С ним проще считать деньги, ведь он снижает вероятность ошибок. Топаз — отличный камень для тех, кто часто совершает дорогостоящие покупки.

Аметист. Если в вашем рабочем коллективе присутствует дух соперничества, а в офисе витает неблагоприятная энергетика из-за конфликтов, аметист поможет успокоить нервы и удержаться на плаву в трудные минуты. С ним вас будет куда сложнее обмануть. Как и алмаз, аметист помогает обходить стороной манипуляторов, токсичных коллег.

Розовый кварц. Если вы работаете с людьми и постоянно общаетесь с новыми клиентами, представляете консультации и вынуждены общаться с теми, у кого имеются претензии, лучше положить на рабочем месте или носить с собой розовый кварц. Это камень любви, но он помогает также находить общий язык с людьми, создавая ауру спокойствия и взаимопонимания.

Обсидиан. Если у вас много врагов, то обсидиан будет идеальным помощником. Этот минерал поможет установить мощную защиту от врагов и недоброжелателей. Если ваш бизнес или работа могут быть подвержены негативному влиянию со стороны, такой минерал будет отличным оберегом от любой беды.

Авантюрин. Это минерал креативных людей. Если держать его на рабочем месте постоянно, он начнет пробуждать в вас интеллектуальную силу, будет дарить уверенность в себе. Также авантюрин существенно усилит интуицию, что в работе может порой играть ключевую роль.

Металлы-талисманы

Серебряные изделия. Серебро на рабочем месте является мощнейшим оберегом от любых проблем. Магические свойства этого металла помогут вам выбрать самый короткий и беспроблемный путь к успеху.

Золотые предметы. Золото на рабочем месте придаст вам уверенности, подарит мотивацию. Если вам этого не хватает, обязательно воспользуйтесь помощью данного металла, который напрямую связан с финансовыми потоками. Золото привлекает богатство и делает более прибыльными ваши сделки.

Платиновые изделия. Платина — металл творчества и интуиции. На рабочем месте он просто незаменим, особенно если ваша работа связана с творческой деятельностью, принятием нестандартных решений.

Руны

Вы можете поставить изображение той или иной руны на рабочий стол компьютера, телефона, либо нарисовать руну на листке бумаги. Это поможет вам заручиться ее поддержкой. Вот какие руны могут быть полезными в работе:





руна Ингуз. Снимает нервное напряжение и помогает сосредоточиться на работе. Отлично работает против прокрастинации;





руна Манназ. Раскрывает в полной мере таланты человека. С ней ваша продуктивность вырастет в разы;





руна Альгуз. Укрепляет шестое чувство и помогает более отчетливо слышать внутренний голос, привлекает удачу;





руна Йер. Если вы хорошо поработали и выложились по полной, то она поможет вам получить достойное вознаграждение за работу.

Растения-талисманы и обереги

Кактус. Превосходно защищает своего хозяина от негативной энергии. Отличный выбор в том случае, если вокруг вас много не самых приятных людей.

Спатифиллум. Отличный помощник для всего офиса. Его стоит ставить в углу большого помещения. Данное растение повышает продуктивность всех, кто находится в офисе.

Женьшень. Это растение нужно ставить на рабочем месте, потому что оно не позволяет вашей энергии утекать прочь. Оно направляет ваши усилия и мысли в правильное русло.