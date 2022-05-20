Ксения Собчак заделалась патриоткой и изучает китайский

Ведущая и журналистка Ксения Собчак сообщила, что приняла реальность. Телеведущая рассказала о том, что ищет для сына Платона нового репетитора. Причем, выбор пал на китайский язык, который мальчик будет изучать по совету мамы. Клич о новом тьюторе 40-летняя Ксения Собчак кинула в социальных сетях. Написала, что ищет учителя китайского для Платона — причем звездной маме обязательно нужен носитель языка. Претендент может сам написать ей, чтобы обо всем договориться. Свое решение телезвезда вполне внятно обосновала. «Если не можешь поменять реальность — надо привыкнуть к новой. А новая реальность такого человека, как я, патриота России, который не хочет никуда эмигрировать — это срочное изучение китайского языка и культуры», — подчеркнула бизнесвумен.Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В комментариях к публикации Ксении фолловеры согласились и сказали, что тоже подумывают нанять репетитора для детей. «Ксюша, если найдешь, поделись», — написала певица Юлия Ковальчук. Интересно, что телеведущая, которая раньше не хотела детей, активно включилась в воспитание единственного ребенка Платона. Вместе с его отцом, актером Максимом Виторганом, они всесторонне развивают мальчика и увлекают его языками, рисованием, музыкой. Ксения не жалеет времени на то, чтобы заниматься с ним и учить чему-то новому. При этом у Собчак достаточно строгое воспитание. Например, она запрещает друзьям дарить игрушки сыну: «У него должна быть радость от встречи с человеком, а не с подарком». Кроме того, она может и наказать Платона. Например, ему запрещено есть определенную еду — только то, что выбирают родители. И если Платон закатывает истерику в гостях, то Ксения собирается домой, тем самым давая понять, она главная и пока сама решает, что лучше для него.