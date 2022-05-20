Ксения Собчак заделалась патриоткой и изучает китайский
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксения Собчак заделалась патриоткой и изучает китайский

Ксения Собчак заделалась патриоткой и изучает китайский
Ведущая и журналистка Ксения Собчак сообщила, что приняла реальность. Телеведущая рассказала о том, что ищет для сына Платона нового репетитора. Причем, выбор пал на китайский язык, который мальчик будет изучать по совету мамы. Клич о новом тьюторе 40-летняя Ксения Собчак кинула в социальных сетях. Написала, что ищет учителя китайского для Платона — причем звездной маме обязательно нужен носитель языка. Претендент может сам написать ей, чтобы обо всем договориться. Свое решение телезвезда вполне внятно обосновала. «Если не можешь поменять реальность — надо привыкнуть к новой. А новая реальность такого человека, как я, патриота России, который не хочет никуда эмигрировать — это срочное изучение китайского языка и культуры», — подчеркнула бизнесвумен.
Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В комментариях к публикации Ксении фолловеры согласились и сказали, что тоже подумывают нанять репетитора для детей. «Ксюша, если найдешь, поделись», — написала певица Юлия Ковальчук. Интересно, что телеведущая, которая раньше не хотела детей, активно включилась в воспитание единственного ребенка Платона. Вместе с его отцом, актером Максимом Виторганом, они всесторонне развивают мальчика и увлекают его языками, рисованием, музыкой. Ксения не жалеет времени на то, чтобы заниматься с ним и учить чему-то новому. При этом у Собчак достаточно строгое воспитание. Например, она запрещает друзьям дарить игрушки сыну: «У него должна быть радость от встречи с человеком, а не с подарком». Кроме того, она может и наказать Платона. Например, ему запрещено есть определенную еду — только то, что выбирают родители. И если Платон закатывает истерику в гостях, то Ксения собирается домой, тем самым давая понять, она главная и пока сама решает, что лучше для него.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Настя Ивлеева на последние деньги прикупила себе новое авто
Настя Ивлеева на последние деньги прикупила себе новое авто
Ксения Собчак заделалась патриоткой и изучает китайский
Ксения Собчак заделалась патриоткой и изучает китайский
Том Круз представил фильм "Топ Ган: Мэверик" в Лондоне. Премьеру посетили Кейт Миддлтон и принц Уильям
Том Круз представил фильм "Топ Ган: Мэверик" в Лондоне.
Лев Лещенко высказался об эмиграции Аллы Пугачевой
Лев Лещенко высказался об эмиграции Аллы Пугачевой
Стали известны даты добавления игр Ubisoft в Game Pass
Стали известны даты добавления игр Ubisoft в Game Pass
Сравнение Evil Dead: The Game на консолях Xbox и Playstation
Сравнение Evil Dead: The Game на консолях Xbox и Playstation
TMZ: Рианна и A$AP Rocky стали родителями
TMZ: Рианна и A$AP Rocky стали родителями
Вера Брежнева устроилась работать грузчиком
Вера Брежнева устроилась работать грузчиком
Татьяна Брухунова наняла несколько нянек для сына
Татьяна Брухунова наняла несколько нянек для сына
6 фактов о Весах, про которые вы не знали
6 фактов о Весах, про которые вы не знали
Сергей Лазарев проявил чувства к Лере Кудрявцевой
Сергей Лазарев проявил чувства к Лере Кудрявцевой
Николай Цискаридзе официально утвержден на должность Галкина
Николай Цискаридзе официально утвержден на должность Галкина

Топ на сегодня

Dress Code. В Москве прошла вечеринка "Антиглянца". Среди гостей — Ксения Собчак, Мария Миногарова, Ксения Соловьева, Александр Терехов
Dress Code. В Москве прошла вечеринка "Антиглянца". Среди
Адель Вейгель — биография и личная жизнь: национальность, родители, дата рождения, рост, вес (фото)
Адель Вейгель — биография и личная жизнь: национальность, родители,
У Xbox и Sony сейчас нет ни одного эксклюзива на 2022 год с точной датой релиза
У Xbox и Sony сейчас нет ни одного эксклюзива на 2022 год с точной
ELEX II показала не лучшие продажи, в отличие от Evil Dead: The Game — отчет Embracer Group
ELEX II показала не лучшие продажи, в отличие от Evil Dead: The Game
Слух: уже скоро Assassin’s Creed Origins получит 60 FPS на Xbox Series X | S
Слух: уже скоро Assassin’s Creed Origins получит 60 FPS на Xbox

Еще по теме

Ксения Собчак высказалась о рождении второго ребенка
Ксения Собчак рассказала, где она находится
Собчак раскрыла планы на новогоднюю ночь
Ксения Собчак объяснила, зачем рожала сама