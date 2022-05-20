Лев Лещенко высказался об эмиграции Аллы Пугачевой

Певец Лев Лещенко рассказал свое мнение о патриотизме Примадонны. Многие критикуют Аллу Пугачеву, которая вместе с Максимом Галкиным отправилась в Израиль. И хоть она сказала, что вернется 1 сентября, мало кто верит ей. Слухи вокруг имени Аллы Пугачевой не утихают последние три месяца. Если ее муж активно высказывается в соцсетях, то Примадонна российской эстрады молчит — лишь недавно журналисты подловили ее на улице и спросили, собирается ли она возвращаться. Но даже ее утвердительный ответ не успокоил публику. В дело пришлось вмешаться Льву Лещенко. Сам он недавно тоже ездил по делам за границу и был удивлен ажиотажу, который возник вокруг его имени в соцсетях. Вернувшись, мэтр сцены попросил никого не беспокоиться и заверил, что он любит свою страну и никуда не уезжает.Лев Лещенко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Что касается Аллы Борисовны, то с ней Лещенко на связи и знает — она обязательно приедет домой. «Конечно, вернутся. Я в этом ни минуты не сомневаюсь. У Аллы Борисовны никогда не было таких настроений. Она поехала полечиться. А какой смысл уезжать, объясните мне, пожалуйста. Это что-то решает в жизни? Я считаю, что Пугачева — патриот и гражданин России и будет ее гражданином до конца дней своих. Я в этом нисколько не сомневаюсь, поскольку разговаривал с ней ранее. Более глубокого человека, любящего свою страну, я не знаю», — заявляет певец Teleprogramma.pro. Есть версия, что за Пугачеву говорит ее муж Максим. Это в одном из своих выпусков озвучила Ксения Собчак — якобы Галкин транслирует мысли супруги. Правда, никто точно не может подтвердить это или опровергнуть. Известно лишь, что с телезвездой разорвали все рекламные контракты, а Первый канал уже нашел ему замену в лице Николая Цискаридзе.