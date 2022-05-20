Лолита Милявская сыграет роль за полмиллиона

59-летняя певица Лолита Милявская получила новую работу. Артистка с прошлого года занята в постановке театра «Модерн» по пьесе «Женитьба». Певица играет в спектакле главную роль – Агафью Тихоновну, мечтающую выйти замуж. Поначалу артистка очень нервничала, ведь это ее первый серьезный драматический опыт, но ее работа на сцене пришлась зрителю по душе, поэтому контракт с Лолитой решено было продлить на следующий сезон. На сайте Госзакупок появился новый документ о сотрудничестве с Милявской, действующий с 20 мая до конца года. Стороны договорились, что певица сыграет еще в десяти постановках и получит за свои труды 543,5 тысячи рублей. По контракту звезда эстрады должна освободить свое расписание в соответствии с графиком репетиций и дат спектаклей, если же по вине артистки произойдет какая-то накладка, ей придется выплачивать неустойку – пени за каждый потерянный день.Лолита Милявская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» К слову, за первый договор с «Модерном» Лолита получила куда меньше – всего 380,5 тысячи рублей, правда, и на сцену она выходила реже. Певица поначалу вообще не была уверена, что у нее получится исполнить роль вечной невесты. Особенно Милявская переживала из-за необходимости запомнить огромный объем текста – 40 страниц из 70-ти. Артистка так нервничала, что подсела на успокоительные препараты, но, к счастью, ее опасения вскоре сошли на нет. «Когда я начала учить роль, то поняла, что несколько дней уже не ругаюсь матом. И когда я это поняла, сказала себе: «Надо начинать жить заново!». Сейчас, бывает, что забываю текст, но партнеры придумывают аналогии, которые срабатывают», — цитирует знаменитость «КП».