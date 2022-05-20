Лолита Милявская сыграет роль за полмиллиона
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лолита Милявская сыграет роль за полмиллиона

Лолита Милявская сыграет роль за полмиллиона
59-летняя певица Лолита Милявская получила новую работу. Артистка с прошлого года занята в постановке театра «Модерн» по пьесе «Женитьба». Певица играет в спектакле главную роль – Агафью Тихоновну, мечтающую выйти замуж. Поначалу артистка очень нервничала, ведь это ее первый серьезный драматический опыт, но ее работа на сцене пришлась зрителю по душе, поэтому контракт с Лолитой решено было продлить на следующий сезон. На сайте Госзакупок появился новый документ о сотрудничестве с Милявской, действующий с 20 мая до конца года. Стороны договорились, что певица сыграет еще в десяти постановках и получит за свои труды 543,5 тысячи рублей. По контракту звезда эстрады должна освободить свое расписание в соответствии с графиком репетиций и дат спектаклей, если же по вине артистки произойдет какая-то накладка, ей придется выплачивать неустойку – пени за каждый потерянный день.
Лолита Милявская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» К слову, за первый договор с «Модерном» Лолита получила куда меньше – всего 380,5 тысячи рублей, правда, и на сцену она выходила реже. Певица поначалу вообще не была уверена, что у нее получится исполнить роль вечной невесты. Особенно Милявская переживала из-за необходимости запомнить огромный объем текста – 40 страниц из 70-ти. Артистка так нервничала, что подсела на успокоительные препараты, но, к счастью, ее опасения вскоре сошли на нет.   «Когда я начала учить роль, то поняла, что несколько дней уже не ругаюсь матом. И когда я это поняла, сказала себе: «Надо начинать жить заново!». Сейчас, бывает, что забываю текст, но партнеры придумывают аналогии, которые срабатывают», — цитирует знаменитость «КП».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Лолита Милявская сыграет роль за полмиллиона
Лолита Милявская сыграет роль за полмиллиона
Дмитрий Борисов высказался о судьбе своего шоу «Пусть говорят»
Дмитрий Борисов высказался о судьбе своего шоу «Пусть говорят»
Многообещающий хоррор The Callisto Protocol выйдет во второй половине 2022 года
Многообещающий хоррор The Callisto Protocol выйдет во второй половине
Новое видео по Sniper Elite 5 демонстрирует первые 19 минут геймплея
Новое видео по Sniper Elite 5 демонстрирует первые 19 минут геймплея
Мария Шукшина прошлась по Варум и Агутину
Мария Шукшина прошлась по Варум и Агутину
Анастасия Решетова рассказала о покупке элитного жилья в Дубае
Анастасия Решетова рассказала о покупке элитного жилья в Дубае
Мобильная версия eFootball 2022 выйдет в июне с поддержкой кроссплея с консолями
Мобильная версия eFootball 2022 выйдет в июне с поддержкой кроссплея
Дополнительная игра доступна бесплатно на Xbox по Games With Gold — Splosion Man
Дополнительная игра доступна бесплатно на Xbox по Games With Gold —
Соединение Солнца и Меркурия 21 мая 2022 года: какие опасности нас ждут
Соединение Солнца и Меркурия 21 мая 2022 года: какие опасности нас
Андрей Малахов готовится к выходу на пенсию
Андрей Малахов готовится к выходу на пенсию
Станислав Садальский наехал на Васильеву и Никоненко за оскорбления Хаматовой
Станислав Садальский наехал на Васильеву и Никоненко за оскорбления
«Отец Мастера Чифа» не в восторге от сценария сериала Halo
«Отец Мастера Чифа» не в восторге от сценария сериала Halo

Топ на сегодня

Dress Code. В Москве прошла вечеринка "Антиглянца". Среди гостей — Ксения Собчак, Мария Миногарова, Ксения Соловьева, Александр Терехов
Dress Code. В Москве прошла вечеринка "Антиглянца". Среди
ELEX II показала не лучшие продажи, в отличие от Evil Dead: The Game — отчет Embracer Group
ELEX II показала не лучшие продажи, в отличие от Evil Dead: The Game
Слух: уже скоро Assassin’s Creed Origins получит 60 FPS на Xbox Series X | S
Слух: уже скоро Assassin’s Creed Origins получит 60 FPS на Xbox
Обратный клапан: преимущества и особенности применения
Обратный клапан: преимущества и особенности применения
Стали известны даты добавления игр Ubisoft в Game Pass
Стали известны даты добавления игр Ubisoft в Game Pass

Еще по теме

Лолита Милявская зарабатывает копейки в театре
Лолита Милявская придумала новый бизнес
Лолита Милявская рассказала о романе с криминальным авторитетом
Лолите Милявской удалось вывезти родных с Украины