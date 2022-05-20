Максим Галкин отказался от своего бизнеса в России

Шоумен Максим Галкин вместе с семьей уже три месяца пребывает в Израиле, в скоро там начнется его концертный тур. А вот в России у артиста с работой не ладится, поэтому он решил закрыть свое рекламное агентство. Об этом сам 45-летний Галкин сообщил журналистам. По его словам, он решил закрыть рекламное агентство «МГ ЛАБ». «Это было связано еще с отсутствием деятельности в период пандемии. Ну и соответственно сейчас. Политического подтекста в этом нет», — сказал он. В Федеральную налоговую службу заявление о ликвидации было подано 17 мая представителями юмориста. Решение по нему будет принято 25 мая. Интересно, что ООО «МГ ЛАБ» зарегистрировано 23 января 2020 года в Москве. Его учредителем с капиталом 10 тысяч рублей стал Максим Галкин, а генеральным директором Никита Тыртышников.Максим Галкин - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) Как в официальных документах, компания вела деятельность рекламных агентств, издательств, могла производить кино и музыку. Два года назад прибыль составила 3,2 миллиона рублей. В 2021 году выручка оказалась нулевой и «МГ ЛАБ» получила убыток в размере 2,2 миллиона рублей. Отметим, что Галкин в последнее время получает тонну хейта за свои критические высказывания в адрес спецоперации. Также поклонникам и патриотам не понравилось, что Максим вместе с семьей в тяжелое для страны время уехал в Израиль и пока не собирается возвращаться. По его словам, в России его уволили из всех проектов, а также приостановили рекламные контракты. А патриотичные зрители не дают ему выступать перед любимой публикой. Лишь недавно Алла Пугачева встала на сторону мужа и сообщила, что они вернутся к 1 сентября — когда детям нужно будет идти в школу. А пока что семья обосновалась на вилле в Кесарии.