Мария Шукшина прошлась по Варум и Агутину

Актриса Мария Шукшина жестко высказалась о звездах. Накануне в Сети заговорили о том, что Анжелика Варум и Леонид Агутин уехали из России. Якобы пара перебралась в Майами, где у них есть недвижимость, а также живет отец певицы и их общая дочь. Леонид Агутин на днях эту новость опроверг. По словам артиста, никуда он не уезжал и вообще готовится к концертам по России. Тем временем телеграм-канал «Культурист» сообщает, что «Варум и Агутин — граждане США. Причем, законопослушные. Поэтому они не поддерживают спецоперацию и не поют в госпиталях и на Донбассе. Иначе можно попасть в санкционные списки».Мария Шукшина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «А вот рубить бабло на русских американские законы не запрещают. Поэтому Варум и Агутин скоро устроят чес по России», — гласит сообщение. Напомним, ранее Игорь Николаев показал, где на самом деле находится Леонид Агутин. Музыкант опубликовал фото с тренировки по теннису.