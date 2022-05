Многообещающий хоррор The Callisto Protocol выйдет во второй половине 2022 года

Вадим Карасев





Любители хорроров ожидают игру The Callisto Protocol от студии Striking Distance. Большие надежды с проектом связаны из-за руководителя студии — это создатель Dead Space Глен Скофилд. Проект разрабатывается под руководством издательства KRAFTON (владельцы PUBG). Еще при анонсе разработчики The Callisto Protocol обещали, что это будет «самый страшный хоррор в истории видеоигр».

В новом отчете издательства KRAFTON говорится, что релиз The Callisto Protocol запланирован на вторую половину 2022 года. Ранее разработчики уже отмечали, что намерены выпустить игру в этом году, но на фоне большого количества переносов в последнее время, появлялись слухи, что The Callisto Protocol тоже будет перенесена. Еще одна интересная деталь в отчете — классификация игры в качестве проекта класса AAAA, то есть это высокобюджетный проект большого масштаба, ранее Microsoft отмечала, что ее проект Perfect Dark (от The Initiative) тоже класса AAAA.

Релиз The Callisto Protocol запланирован на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

