Мобильная версия eFootball 2022 выйдет в июне с поддержкой кроссплея с консолями

Вадим Карасев





Издательство Konami продолжает выполнять ранее анонсированный план по запуску и развитию eFootball 2022. Игра стартовала в прошлом году с провала — ее многие признали одной из худших в 2021 году. Тем не менее, разработчики не останавливают ее развитие, и несколько недель назад вышел крупный патч для eFootball 2022, запустивший в игре первый сезон и исправивший многие проблемы, но далеко не все.

Теперь же издательство Konami объявило о скором выпуске мобильной версии eFootball 2022, что тоже было обозначено в первоначальных планах по развитию футбольного симулятора. Игра выйдет на смартфонах и планшетах, iOS и Android, уже 2 июня. Заявлено, что eFootball 2022 будет поддерживать кроссплатформенный мультиплеер между всеми платформами: Xbox, Playstation, PC, iOS, Android.

Напомним, что сама игра eFootball 2022 является условно-бесплатной.

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