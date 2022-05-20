Надоели до смерти: Инстаграм-скелет высмеивает одинаковые фото "модных" девушек

Если вам наскучили посты с кофейными чашками в огромных шарфах-одеялах и летние селфи с очками а-ля муха-цокотуха, которые без конца выкладывают ваши стильные подружки, то Инстаграм-аккаунт этого гламурного скелета послужит истинным бальзамом для вашей израненной души!

"Худосочная" модница под ником omgliterallydead остроумно высмеивает стереотипные аккаунты многих современных девушек, считающих себя трендовыми "инфлюэнсерами". Однотипные фото так всем осточертели, что хорошая порция юмора от этого скелета пришлась как нельзя кстати!

Не забудьте заварить себе чашечку органического чая со свежей мятой из вашего сада перед просмотром - заботиться о здоровье нынче модно!

1. "Эпический аватар для Тиндера!"

2. "Будить или не будить?"

3. "Последний день у бассейна. Наслаждаемся по полной!"

4. "У кого самые длинные реснички?!"

5. "Утренняя йога!"

6. "Вы только посмотрите, что я нашла в своем шкафу!"

7. "А кто это у нас в Нью-Йорке? Этот город заряжает своей энергией!"

8. "На улице минус миллион градусов, и я замерзла до смерти!"

9. "Корона из цветов для королевы".

10. "На мне уже миллион слоев одежды и этот плед в качестве шарфа, и мне все равно холодно в этой квартире! Убью за чашку горячего шоколада!"

11. "Холодные зимние дни с чашкой органического чая".

12. "Я знаю, что еще даже не февраль, но День святого Валентина приближается, и я сгораю от нетерпения!"

13. "Забиваю на все и становлюсь безумной кошатницей! Ну и что, что у моей соседки аллергия на кошачью шерсть, - пусть как-нибудь решит эту проблему!"

14. "Раунд 2!"

15. "Каждая девушка может мечтать..."

16. "Мой 21-й день рождения! Ночь, которую я никогда не забуду!"

17. "Настроение: понедельник и похмелье!"

18. "Возможно ли умереть от конфетного похмелья?"

19. "Когда у тебя жуткое похмелье, но тебе все равно нужно селфи".

20. "Встреча в парке с моими девочками!"

21. "В этом шкафу невозможно ничего найти!"

22. "Боже мой, ну не отличная ли у меня елка?!"

23. "За эти вафли можно умереть!"

24. "Весна пришла!"

25. "В этом году я дала себе обещание уделять больше времени заботе о своем теле, особенно по понедельникам".

26. "Я просто девушка, которая обожает пиццу!"

27. "Только веган, только глютен-фри!"

28. "Когда на улице холодает, самое время погреть косточки".

29. "Не беспокойтесь, мальчики, мне нужно не так много времени, чтобы собраться по утрам".

30. "Обожаю эту розовую жизнь миллениалов!"

31. "Медитирую после долгого рабочего дня. Но не получается полностью отключить свой мозг: мысли о губах Кайли Дженнер не дают мне покоя!"

32. "Немного акустической Тейлор Свифт в понедельник".

33. "Окунуться в осень с головой!"

34. "Пляж, розовые зонтики и бутылка вина - кто еще сегодня любит жизнь так же сильно, как и я?"

35. "Мой секрет: маска из органической папайи и ломтики веганского глютен-фри огурчика, когда вам просто необходим заряд свежести!"

36. "Не могу сполна насладиться красотой этого потрясающего заката!"

37. "Снежные ангелы".

38. "Я умерла и попала в обувной рай".

39. "Пикничок с глютен-фри ягодами и игристым вином!"

40. "Обожаю сама собирать ягоды летом!!! Природа - это прекрасно!"

41. "Вы скажете, что кофе в Инстаграм - это клише, но я действительно верю в силу кофеина. Однажды я решила отказаться от него в период осенних распродаж и купила синтетический свитер, будучи уверенной, что это кашемир. Пусть эта история будет для вас уроком".

42. "Уф, полчаса на тренажере, и я просто умираю от усталости!"

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