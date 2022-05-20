«Находка» станет больше

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Юлия Сапрыгина

Расширены границы территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Находка». Такое постановление кабмина от 9 мая 2022 года № 844 вступает в силу 20 мая.

На новых землях, вошедших в состав ТОР, будет реализован инвестпроект по добыче нерудных полезных ископаемых. Создание нескольких песчано-гравийных карьеров в Партизанском муниципальном районе Приморского края позволит привлечь 15,4 миллиона рублей частных инвестиций. А совокупные налоговые поступления от разработки месторождений в ближайшие 11 лет составят почти 170 миллионов рублей, сообщается на сайте кабмина.

Законы, вступающие в силу с 20 мая

Кроме того, расширен перечень видов экономической деятельности, которыми могут заниматься резиденты ТОР «Находка». В него войдут добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев, а также глины и каолина.

Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 22 территории опережающего развития.

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