Настя Ивлеева на последние деньги прикупила себе новое авто

Ведущая Настя Ивлеева заинтриговала кадрами с новой машиной. Телеведущая в соцсетях опубликовала кадр, на котором она достаточно буднично снимает упаковку с нового автомобиля около своего дома. Судя по всему, звезда купила для себе новую машину. Не исключено, что это очередная «Ламборджини». К данной марке автомобилей Настя Ивлеева неравнодушна.Настя Ивлеева с новой машиной Напомним, что два года назад, когда она выкупила свой первый Lamborghini Aventador за 24 миллиона рублей, то буквально плакала от счастья. Сейчас эмоции у Насти Ивлеевой уже не такие яркие. Добавим, что после расставания с Элджеем Настя Ивлеева одинока. Она отмечала, что, кроме любимой собаки, у нее никого рядом нет.