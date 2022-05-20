Николай Цискаридзе официально утвержден на должность Галкина

Звезда балета Николай Цискаридзе станет ведущим программы «Сегодня вечером». Артист балета окончательно утвержден на должности ведущего программы «Сегодня вечером» вместо уехавшего в Израиль юмориста Максима Галкина. Напомним, что именно Николай Цискаридзе вел программу «Сегодня вечером», которая вышла на Первом канале 7 мая. Тогда некоторые думали, что замена разовая, но теперь ясно, что это не так.Николай Цискаридзе - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Надо сказать, что Николай Цискаридзе блестяще справился с ролью ведущего. В студии он и звездные гости вспоминали семейные истории, рассказывали об актерах, пели песни, сообщает «Комсомольская правда». Заметим, что место ведущего программы «Сегодня вечером» было вакантным после отъезда Максима Галкина с семьей в Израиль. Раньше осени шоумена в родной стране ждать не стоит.