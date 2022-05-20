Николай Цискаридзе официально утвержден на должность Галкина
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Николай Цискаридзе официально утвержден на должность Галкина

Николай Цискаридзе официально утвержден на должность Галкина
Звезда балета Николай Цискаридзе станет ведущим программы «Сегодня вечером». Артист балета окончательно утвержден на должности ведущего программы «Сегодня вечером» вместо уехавшего в Израиль юмориста Максима Галкина. Напомним, что именно Николай Цискаридзе вел программу «Сегодня вечером», которая вышла на Первом канале 7 мая. Тогда некоторые думали, что замена разовая, но теперь ясно, что это не так.
Николай Цискаридзе - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Надо сказать, что Николай Цискаридзе блестяще справился с ролью ведущего. В студии он и звездные гости вспоминали семейные истории, рассказывали об актерах, пели песни, сообщает «Комсомольская правда». Заметим, что место ведущего программы «Сегодня вечером» было вакантным после отъезда Максима Галкина с семьей в Израиль. Раньше осени шоумена в родной стране ждать не стоит.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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