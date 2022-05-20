Новое видео по Sniper Elite 5 демонстрирует первые 19 минут геймплея
Сегодня, 17:55 Вадим Карасев
Релиз Sniper Elite 5 состоится уже в середине следующей недели — выход игры запланирован на 26 мая. Это одна из самых «громких» новинок в Game Pass за май, и на проект у поклонников серии есть большие надежды. К тому же, разработчики заявляют, что Sniper Elite 5 действительно отличается от прошлых частей по количеству возможностей и по качеству графики.
Сегодня портал GameSpot представил новый ролик по игре Sniper Elite 5, где демонстрируются первые 19 минут геймплея проекта.
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Напомним, что Sniper Elite 5 уже можно предварительно загрузить по Game Pass.
По материалам: newxboxone