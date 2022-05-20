Олег Газманов раскритиковал шоу-бизнес
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Олег Газманов раскритиковал шоу-бизнес

Олег Газманов раскритиковал шоу-бизнес
Певец Олег Газманов высказал свое мнение о патриотизме. Артист считает, что в нашей стране катастрофически не хватает духоподъемных песен. По его словам, многие талантливые музыканты не могут заявить о себе, так как им не хватает ресурса. «Сколько же в России гламура развелось? И народ сейчас это видит! Надо что-то менять», — отметил артист.
Олег Газманов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Газманов также подчеркнул, что проблемы всегда объединяли русский народ. И сейчас то самое время. «Нам надо сохранить нашу русскую культуру, а не перепевать то, что создано на Западе. Мы всегда будем хуже их», — добавил Газманов.
# Бизнес / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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