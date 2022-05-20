«Отец Мастера Чифа» не в восторге от сценария сериала Halo

Вадим Карасев





Вчера, 19 мая, вышла последняя серия первого сезона сериала Halo. Сериал уже продлили на второй сезон, а сам по себе он стал крайне успешным. При этом, рейтинги у сериала не особо высокие, и нельзя сказать, что поклонники франшизы Halo в восторге от него.

Маркус Лехто, известный геймдизайнер, который считается «отцом Мастера Чифа» и одним из создателей оригинальной истории Halo, заявил на днях в Twitter, что он не понимает, откуда создатели сериала черпают вдохновение:

Не знаю, откуда берется вдохновение для сериала. Но это точно не из Halo, которую я создал.

При этом, Маркус Лехто отмечает, что сам сериал Halo получился неплохим, но его «смущают некоторые сценарные решения». Однако Лехто сериал понравился с точки зрения «крутого экшена и отличных визуальных сцен».