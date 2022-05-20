Пользователи сети рассказали о забавных фамилиях и их сочетаниях, ради которых стоит жениться или выйти замуж

Было ли у вас такое, что вы знакомились с человеком, и так и хотелось заключить с ним брак? Но не по любви. А из-за фамилии, ну очень уж хороша! Если с вами такое не случалось, не беда. Мы сейчас покажем, каково это.

Пользователь Твиттера с ником «kodoloff» рассказал о коллегах с идеально сочетающимися фамилиями, которые, увы, не поженились, чем автор и был раздосадован. Оказалось, у многих есть подобные истории.

Всё началось с этого твита:

Пользователи Твиттера посчитали это преступлением!

У кого-то даже была история с такими же фамилиями

Однако идею оценили не все

Кто-то посчитал такой юмор слишком чёрным, кому-то показалось, что Перевалова-Дятлова всё-таки звучит не так эффектно, как хотелось бы, а кто-то отметил, что двойную фамилию так просто не дают. Но это не помешало другим поделиться своими историями о забавных сочетаниях.

Пользователи делились своими историями

Некоторые фамилии сами по себе прекрасны и роскошны

Шило на мыло

Вы можете даже не подозревать, что ваши знакомые ищут вам пару

Предложили найти данной знакомой с фамилией Куливорочинский, чтобы она стала Куливорочинской-Некуливорочинской, автор твита же думала как-то обыграть нецензурную поговорку, суть которой в том, что много говорить — не кули ворочать.

Ох уже эти двойные фамилии

Эти истории больше похожи на анекдот, но это не мешает над ними посмеяться

А у вас есть такие истории с забавными фамилиями? Делитесь в комментариях!