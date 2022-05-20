Поставки российского газа в Финляндию прекратятся с 21 мая
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Поставки российского газа в Финляндию прекратятся с 21 мая

Поставки российского газа в Финляндию прекратятся с 21 мая

15:55  Автор: Иван Попов


Источник: Интерфакс



Поставки «голубого топлива» из РФ в Финляндию прекратятся утром 21 мая в связи с несогласием финской государственной энергетической компании Gasum перейти на новую схему расчетов за российский газ с конвертацией в рубли.

Как передает «Интерфакс», «Газпром» уже уведомил финскую госкомпанию, которая ранее сама отказалась от оплаты «голубого топлива» в рублях, о прекращении поставок. В Gasum планируют компенсировать недостаток голубого топлива за счет поставок через трубопровод Balticconnector, соединяющий Финляндию и Эстонию.

Согласно указу Владимира Путина от 31 марта, платежи за российский газ должны проводиться в рублях по новым реквизитам. По данным к прошлой неделе, 20 европейских компаний-импортеров российского газа уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок «голубого» топлива по новой схеме расчетов с конвертацией в рубли.

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По материалам: pnp.ru

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