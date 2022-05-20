Про Кейт Мосс снимут фильм. Он будет посвящен ее "истории любви" с художником Люсьеном Фрейдом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Про Кейт Мосс снимут фильм. Он будет посвящен ее "истории любви" с художником Люсьеном Фрейдом

Про Кейт Мосс снимут фильм. Он будет посвящен ее "истории любви" с художником Люсьеном Фрейдом

Режиссер Джеймс Лукас, известный по фильму "Телефонный звонок", займется байопиком "Мосс и Фрейд" об отношениях супермодели Кейт Мосс и художника Люсьена Фрейда, внука основателя психоанализа Зигмунда Фрейда. Об этом сообщает издание Dazed.

Мосс и Фрейд подружились в начале нулевых, когда в интервью Dazed Кейт призналась, что хотела бы позировать художнику обнаженной. Но Фрейд к тому времени отказывался писать известных людей — в его глазах они стали "ожесточенными", как будто у них "отросла вторая кожа", что противоречило его интимному подходу к реализму.

Тем не менее, прочитав это интервью, 80-летний Фрейд взялся нарисовать Мосс — беременную на тот момент (модель как раз была в ожидании рождения дочери Лилы). После этой первой встречи у дуэта сложилась близкая дружба — настолько, что Фрейд даже сделал модели татуировку на ее теле, используя навыки, полученные во время службы на флоте. Дружили Мосс и Фрейд практически до самой смерти художника в 2011 году.


Портрет Кейт Мосс

На написание портрета ушло девять месяцев — модель позировала в доме Фрейда с 19:00 до 2:00 каждый день. Работа в итоге была продана на аукционе Christie's в 2005 году частному коллекционеру в Америке за 5 млн долларов.

Мосс производство байопика уже одобрила и стала исполнительным продюсером ленты.

Позировать Люсьену было честью и невероятным опытом. После просмотра "Телефонного звонка" я поняла, что Джеймс передаст эмоции так, как того заслуживают эти мемуары. Я с самого начала участвовала в проекте и разработке сценария, и теперь я очень рада видеть, как фильм воплощается в жизнь,

— заявила модель.

Съемки будут проходить также при поддержке Lucian Freud Archive.


Кейт Мосс и Люсьен Фрейд в 2010 году. Фото Дэвида Доусона

О том, кто сыграет модель и художника, пока не сообщалось — интрига сохраняется.

Люсьен Фрейд — один из самых известных британских художников, специализировавшийся на портретной живописи и обнаженной натуре. Он был мастером психологического портрета и считался одним из самых высокооплачиваемых современных художников. Фрейд умер в 2011 году в возрасте 88 лет.


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Фитнес клуб Falcon Club: что предлагается клиентам
Фитнес клуб Falcon Club: что предлагается клиентам
Фанаты Xbox просят Microsoft добавить достижения в игры по обратной совместимости
Фанаты Xbox просят Microsoft добавить достижения в игры по обратной
Лолита Милявская сыграет роль за полмиллиона
Лолита Милявская сыграет роль за полмиллиона
Дмитрий Борисов высказался о судьбе своего шоу «Пусть говорят»
Дмитрий Борисов высказался о судьбе своего шоу «Пусть говорят»
Многообещающий хоррор The Callisto Protocol выйдет во второй половине 2022 года
Многообещающий хоррор The Callisto Protocol выйдет во второй половине
Новое видео по Sniper Elite 5 демонстрирует первые 19 минут геймплея
Новое видео по Sniper Elite 5 демонстрирует первые 19 минут геймплея
Мария Шукшина прошлась по Варум и Агутину
Мария Шукшина прошлась по Варум и Агутину
Анастасия Решетова рассказала о покупке элитного жилья в Дубае
Анастасия Решетова рассказала о покупке элитного жилья в Дубае
Мобильная версия eFootball 2022 выйдет в июне с поддержкой кроссплея с консолями
Мобильная версия eFootball 2022 выйдет в июне с поддержкой кроссплея
Дополнительная игра доступна бесплатно на Xbox по Games With Gold — Splosion Man
Дополнительная игра доступна бесплатно на Xbox по Games With Gold —
Соединение Солнца и Меркурия 21 мая 2022 года: какие опасности нас ждут
Соединение Солнца и Меркурия 21 мая 2022 года: какие опасности нас
Андрей Малахов готовится к выходу на пенсию
Андрей Малахов готовится к выходу на пенсию

Топ на сегодня

Dress Code. В Москве прошла вечеринка "Антиглянца". Среди гостей — Ксения Собчак, Мария Миногарова, Ксения Соловьева, Александр Терехов
Dress Code. В Москве прошла вечеринка "Антиглянца". Среди
ELEX II показала не лучшие продажи, в отличие от Evil Dead: The Game — отчет Embracer Group
ELEX II показала не лучшие продажи, в отличие от Evil Dead: The Game
Слух: уже скоро Assassin’s Creed Origins получит 60 FPS на Xbox Series X | S
Слух: уже скоро Assassin’s Creed Origins получит 60 FPS на Xbox
Обратный клапан: преимущества и особенности применения
Обратный клапан: преимущества и особенности применения
Стали известны даты добавления игр Ubisoft в Game Pass
Стали известны даты добавления игр Ubisoft в Game Pass

Еще по теме

Кейт Мосс выпрыгнула из торта и исполнила Happy Birthday на дне рождения модного фотографа Мерта Аласа
42-летняя Кейт Мосс рассталась с юным бойфрендом
Кейт Мосс снялась в клипе на песню Элвиса Пресли
Кейт Мосс готова «купить» развод у мужа