Сергей Лазарев проявил чувства к Лере Кудрявцевой

Певец Сергей Лазарев публично выразил отношение к ведущей. Телеведущая и актриса отмечает день рождения. Леру Кудрявцеву нежно поздравил с праздником её бывший возлюбленный. Сегодня звезде телеканала НТВ исполнился 51 год. Кудрявцева получает комплименты и подарки. Артистка приехала на съемочную площадку, где ее встретили коллеги с воздушными шарами и букетами цветов под песню Ирины Аллегровой «С днем рождения». Лера призналась, что не ожидала такого сюрприза и эмоционально отреагировала на внимание команды. Однако одно из самых трогательных поздравлений сегодня Кудрявцева получила от бывшего возлюбленного — певца Сергея Лазарева. Исполнитель хита «В самое сердце» обнародовал снимок с одного из шоу, в котором он участвовал вместе с Лерой. Кудрявцева предстала в белом костюме и темной футболке под пиджаком. Лазарев появился в кадре в черном костюме и рубашке. Певец нежно обратился к актрисе сериала «Краткий курс счастливой жизни». Сергей отметил, что главные пожелания он скажет имениннице при встрече. «Лерчик! Любовь моя! С днем рождения! Будь счастлива! Остальное при встрече! Обожаю», — заверил финалист «Евровидения-2019».Лера Кудрявцева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Кудрявцева отреагировала на поздравление Лазарева. «Спасибо, мой дорогой», — ответила ему актриса. Лера находилась в отношениях с Сергеем на протяжении четырех лет. Они были одной из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса. Спустя время Кудрявцева рассказала, что уже тогда думала о детях, в то время как Лазарев «был женат» на своей карьере. Поэтому их пути разошлись. Однако артисты находятся в дружеских отношениях, они вместе ведут «Песню года». После расставания с Сергеем телеведущая вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. Актриса счастлива в союзе со спортсменом. Супруги воспитывают 3-летнюю дочь Марию. Подруга Кудрявцевой, звездный адвокат Катя Гордон, присоединилась к поздравлениям. Бывшая жена телеведущего Александра Гордона заявила, что гордится Лерой. Артистка заверила, что звезду НТВ невозможно не любить. «Нет никаких случайностей, говорю я вам. Публичные люди становятся публичными, ибо они интересные, в них что-то есть. Я так горжусь Лерой, когда к ней идут обниматься прохожие. Я про себя прямо улыбаюсь. Её любят реально! Никого так не любят, как Лерку! И она заслуженно там, где она есть. Бро, горжусь, люблю, рядом. Твой грузин», — с юмором высказалась Катя. «Люблю тебя, бро! Спасибо», — сказала ей Кудрявцева.