Шойгу рассказал о неудачной попытке Украины захватить остров Змеиный перед 9 мая
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Шойгу рассказал о неудачной попытке Украины захватить остров Змеиный перед 9 мая

Шойгу рассказал о неудачной попытке Украины захватить остров Змеиный перед 9 мая

Тема: Военная операция на Украине


12:24  Автор: Руслан Грудцинов


Источник: РИА Новости


Украинские власти попытались захватить занятый российскими военными остров Змеиный накануне Дня Победы 9 мая. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Он назвал эту попытку «авантюрой» и «сомнительной акцией, обернувшейся полным провалом». «Силами ликвидировано более 50-ти военнослужащих элитных подразделений ВСУ. За трое суток уничтожено четыре самолета противника, 10 вертолетов, 30 беспилотных летательных аппаратов и три катера», — рассказал министр.

Шойгу отметил, что любые провокации будут по-прежнему жестко пресекаться.

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#армия #Украина


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По материалам: pnp.ru

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