Силовые ведомства смогут определять требования к физподготовке своих служащих

09:49 Автор: Руслан Грудцинов

Законопроект: № 127048-8

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий наделить силовые ведомства правом самим определять требования к физической подготовке своих служащих. Документ опубликован в электронной базе Государственной думы.

Изменения планируется внести в закон «О физической культуре и спорте». Законопроект позволит Минобороны, ФСО, Росгвардии, МЧС, ФСБ, СВР, Следственному комитету и Генпрокуратуре устанавливать требования по физподготовке к военнослужащим, уже проходившим военную службу. Сейчас по закону у перечисленных силовых ведомств нет такого права.

Разный уровень необходимой физической подготовленности военнослужащих определяется различным характером их военно-профессиональной деятельности, отмечается в пояснительной записке.

В середине января Минобороны расширило перечень обязательств, которые дает военнослужащий при заключении контракта о прохождении военной службы. До этого военный добровольно давал всего три обязательства: проходить службу по контракту в течение установленного срока; в период ее прохождения добросовестно исполнять все общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих, установленные российским законодательством, и возместить в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», потраченные на его подготовку средства федерального бюджета.

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