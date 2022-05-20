Соединение Солнца и Меркурия 21 мая 2022 года: какие опасности нас ждут

Вадим Карасев

Меркурий и Солнце очень часто сливаются в этом аспекте. 21 мая нас ждет очередной опасный день, в который нужно быть осторожнее с принятием решений. Астрологи дали советы о том, как обойти стороной проблемы.

В такие опасные дни астрологи настоятельно советуют избегать эмоций, взывающих болезни. Меркурий и Солнце многократно усилят ваши переживания и обиды, так что лучше избавиться от всего этого с самого утра.

Неурядицы в работе

Меркурий и Солнце объединят усилия для того, чтобы насолить нам в этой сфере. Соединение этих двух космических объектов лишит нас ответственности. Это значит, что многие дела захочет либо отложить на потом, либо выполнить как попало. Само собой, это с высокой вероятностью негативно отразится на вашей репутации, причем сегодняшние ваши огрехи начальство и коллеги запомнят на очень долгий срок.

Также неурядицы в работе будут вызваны легкомыслием и тягой к лени. Многие начнут прокрастинировать, смотреть ленту новостей в социальных сетях, думать о чем-то второстепенном и лишенном важности прямо сейчас. Если эта суббота для вас является рабочим днем, обязательно отложит подальше все то, что может хоть как-то отвлекаться вас от выполнения поставленных задач.

Проблемы с деньгами

Для большинства из нас этот день является выходным. Если хочется развлечься или побаловать себя чем-то, лучше не тратить на это много денег. Шопинг сегодня точно не станет лучшим выбором.

Проблемы с деньгами могут возникнуть на пустом месте. Не исключено, что сегодня сломается машина, что-то из электроники или бытовой техники дома. Придется быстро решать проблему. Лучше не совершать необдуманных трат в этот день, отложив их на завтра.

Срывы планов во всех сферах

Не исключено, что придется адаптироваться к новым условиям и пытаться решать внезапно возникшие трудности. Эти трудности могут быть связаны с любой жизненной сферой, начиная от любви и заканчивая делами по дому. Если вы не будете откладывать на потом решение этих проблем, они не принесут вам достаточно много неурядиц в будущем и не сорвут далеко идущие планы.

Трудности в общении

Меркурий и Солнце на границе между Тельцом и Овном. Это значит, что сегодня люди будут крайне нестабильными в плане настроения, а также очень вспыльчивыми, злопамятными. Найти нового друга или вторую половинку сегодня не представляется возможным. Новые знакомства с высокой вероятностью начнутся с негативной ноты. Астрологи настоятельно не рекомендуют в такие дни как сегодня судить о людях по внешнему виду.

Будьте осторожнее, потому что окружающие как раз это и будут делать. Если хочется произвести на кого-то хорошее впечатление, придется выглядеть соответствующим образом. Людям будет свойственно разделять всех окружающих на своих и чужих по каким-то внешним признакам.